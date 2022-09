Il 2 settembre è un grande giorno per i fan del Signore degli Anelli. Esordirà oggi, infatti, la prima serie tv ispirata dalla saga, che porterà in scena le leggende della Seconda Era della Terra di Mezzo. Qualcosa di inedito che, sempre proveniendo dal mondo di J.R.R.

Tolkien, si spera saprà soddisfare le altissime aspettative dei suoi accaniti sostenitori: parliamo della serie Gli Anelli del potere.

Il Signore degli Anelli – Gli Anelli del potere: data di uscita, durata, dove vederlo

Questa sarà composta da otto episodi, di cui due rilasciati il 2 settembre sulla piattaforma di Amazon, Prime Video. Proprio gli Amazon Studios si sono difatti cimentati nell’impresa titanica della realizzazione de Gli Anelli del potere che, ad oggi, è una delle serie tv più costose mai realizzate (considerati gli effetti speciali e l’entità del franchise in campo non ci stupisce).

Gli episodi saranno rilasciati a cadenza settimanale: niente full immersion per i fan, quindi. Il finale di stagione è previsto per il 14 ottobre 2022.

Non c’è da temere, però: Gli Anelli del potere ha già ricevuto conferma per la seconda stagione. Una mossa azzardata, si potrebbe dire, considerato che lo show può andare solo in due modi: o benissimo, accontentando un pubblico piuttosto esigente sull’argomento, oppure davvero male! Speriamo tutti per la prima opzione.

Gli showrunner della serie, J.D. Payne e Patrick McKay, sembrano comunque piuttosto ottimisti… ma vediamo meglio di cosa tratterà Gli Anelli del potere!

Gli Anelli del potere: trama e cast della serie del Signore degli Anelli

Sembra che l’idea alla base de Gli Anelli del potere sia tratta da una fusione di tutte le opere di Tolkien, traendone quindi l’ispirazione più a livello di ambientazione che di trama. La narrazione si colloca tantissimo tempo prima rispetto a Lo Hobbit, raccontando difatti la storia di Celebrimbor, fabbro degli elfi, e di come questo abbia forgiato gli strumenti del potere di Sauron il quale, poi, avrebbe messo sotto scacco la Terra di Mezzo.

Il protagonista sarà Galadriel, una giovane determinata a dimostrare a tutti i pericoli che stanno correndo attraverso un viaggio che mostrerà la complessità, la bellezza e le difficoltà di questo mondo fantastico. A interpretarla è Morfydd Clark, attrice britannica già vista nella miniserie Dracula. Gli Anelli del potere vanta quindi la presenza di un’eroina, chiaramente affiancata da altre figure importanti. Il cast, d’altra parte, è abbastanza sostanzioso!

Fra i protagonisti troveremo infatti Elrond, interpretato da Robert Aramayo (visto ne Il Trono di Spade in qualità di giovane Ned Stark!); ci saranno poi Durin IV (Owain Arthur), Isildur (Maxim Baldry) e il già citato Celebrimbor, di cui vestirà i panni Charles Edwards (noto per The Crown). All’elenco di attori si aggiungono poi Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Joseph Mawle, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith, Charlie Vickers, e Daniel Weyman… impossibile citare l’intero cast, che fa già intendere l’entità della produzione e giustifica anche i costi che Amazon ha dovuto sostenere per realizzare Gli Anelli del potere.

Ora la domanda è: ne sarà valsa la pena? Oggi potrebbe essere una giornata rivelatrice in tal senso…