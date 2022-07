Per chi dovrà spostarsi con mezzi propri in questa estate, occorre avere le indicazioni necessarie e le previsioni di traffico che possano identificare le giornate maggiormente critiche e quelle invece più scorrevoli per mettersi in viaggio.

Giornate a bollino rosso per luglio

A fare un piano dettagliato della situazione è il Piano di Viabilità Italia riferito all’estate 2022, che identifica a luglio alcune giornate da “bollino rosso“, sia per chi parte che per rientra in particolare nell’ultimo weekend, a partire da venerdì 29 luglio.

Il Piano di Viabilità per agosto: ecco le giornate a bollino nero

Indicate con il bollino nero sono invece le giornate di sabato 6 e sabato 13 agosto, dove per il rientro si avrà invece il bollino rosso.

Il picco di criticità per agosto si avranno invece nei primi due weekend del mese, incluso il venerdì, quindi dal 5 al 7 e dal 12 al 14. Per Ferragosto invece il bollino atteso è quello giallo, quindi a criticità non elevata, metre il traffico si intensificherà il primo finesettimana di settembre, con bollino rosso.

Da non sottovalutare l’importanza di un check up del veicolo, di indossare la cintura di sicurezza sia nei sedili anteriori che in quelli dei passeggeri sui sedili posteriori e attenersi ai parametri per una guida sicura, come mantenere le distanze e rispettare i limiti di velocità.