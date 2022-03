Lox Club è un’app per incontri definita dai suoi stessi creatori, testuali parole, come “un’app di appuntamenti per soli membri e per ebrei con standard assurdamente elevati”. Si tratta di un’app esclusiva a cui si accede solo per raccomandazione e di cui fa parte anche una delle star più amate del momento.

Scopriamo chi è e anche come funziona questo particolare club.

Timothée Chalamet cerca l’anima gemella con l’aiuto di un’app

Stiamo parlando di Timothée Chalamet, celebre per film di successo come “Interstellar” o i più recenti “Dune” e “Don’t look up”, che secondo alcune indiscrezioni a quanto pare sarebbe alla ricerca dell’anima gemella proprio su Lox Club. Dopo la sua ultima frequentazione infatti, Timothée sarebbe single da più o meno un anno.

L’ultima ad essere stata al suo fianco, almeno per quanto ne sappiamo fino ad ora, sarebbe stata Lily-Rose Depp, figlia di Johnny Depp e Vanessa Paradis. I due si sono conosciuti e innamorati sul set di “The King” nel 2019 e dopo una serie di tira e molla si sono lasciati poi nel 2021.

Come funziona l’app

Come abbiamo già detto, in Lox Club si entra solo ed esclusivamente su invito. L’obiettivo dell’app infatti, come viene spiegato nello stesso sito, consiste nell’aiutare le persone più autentiche ed ambiziose ad incontrare e relazionarsi con persone del loro stesso calibro. Lox Club inoltre, è solito organizzare anche eventi esclusivi e riservati appunto agli stessi membri.

Insomma, sembra proprio essere la dating app perfetta per tutte quelle persone esigenti che cercano l’amore tra quelli che appartengono ad un determinato status sociale.