Tiger Woods ha fatto la storia del golf per i risultati fenomenali. Sicuramente a renderlo noto anche ai meno appassionati di sport è il suo guadagno che con oltre 90 milioni l’anno è stato lo sportivo più pagato al mondo.

Chi è Tiger Woods

Eldrick Tont Woods, meglio conosciuto come Tiger Woods (Cypress, 30 dicembre 1975), è un golfista statunitense, considerato il miglior golfista di sempre. Viene soprannominato Tiger dal padre fin da piccolo per le sue capacità.

Nel 1990 vince il campionato nazionale juniores come giocatore più giovane all’età di soli 15 anni. Conferma il titolo per i due anni successivi e viene inserito nella categoria dei professionisti già in giovane età aggiudicandosi il primo anno due tornei del circuito.

I tornei e la strada verso il successo

Con la vittoria di 15 Tornei Major si posiziona indubbiamente nella classifica dei migliori giocatori al mondo. Il pubblico lo ama e lui si mostra carismatico e amabile ai fan.

Memorabile la vittoria gli U.S. Open contro Rocco Mediate nel 2008 che si conclude con una sua frattura alla tibia e a un legamento del ginocchio.

Nel 1997 vince il Masters a soli 21 anni posizionandosi come vincitore più giovane di tutta la storia del torneo. Vince poi tutti i 4 tornei Major consecutivamente, dando il nome a quest’impresa di “Tiger Slam”. I suoi record sono incredibili, detiene infatti 54 vittorie che fanno crescere il mito del “Sunday Tiger Woods”, l’uomo vestito sempre con maglia rossa e pantaloni neri come gli ha insegnato la madre superstiziosa.

L’apparente ritiro e il titolo di Forbes

Nel novembre 2009 Woods racconta di essere rimasto ferito in un incidente automobilistico in Florida. La vicenda però sembra molto confusa e si sospetta che abbia subito in realtà un aggressione dalla moglie in seguito alla scoperta dei tradimenti. Questo scandalo porta il giocatore a ritirarsi a tempo indeterminato dalle competizioni. Due anni dopo torna però in gioco e sul podio.

Nel frattempo il golfista ha messo da parte una grande somma di denaro. Oltre alle collaborazioni con la Nike e il contratto firmato con Pepsi e Gatorade, lo sportivo ha lo stipendio più alto al mondo nel suo settore. Oltre infatti ai 100 milioni di dollari di contratto per la bevanda sportiva, ottiene 122 migliori di dollari per i tornei diventando secondo Forbes lo sportivo più pagato al mondo.

LEGGI ANCHE: Chi era Kobe Bryant: curiosità e vita privata del cestista NBA

LEGGI ANCHE: Chi è Henrik Fisker: tutto sul nuovo miliardario rivale di Elon Musk