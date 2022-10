Boris Johnson diventa protagonista della nuova serie tv di Sky This England. La serie vuole raccontare l’ascesa e la caduta del governo di Boris Johnson, incentrandosi in particolare su tutte le controversie del suo operato, come il caso dell’importante gestione della pandemia da Coronavirus.

This England: la trama della nuova serie-tv

Kenneth Branagh (già elogiato per la sua performance attoriale) veste i panni dell’ex primo ministro inglese Boris Johnson in This England, la nuova e interessante serie-tv Sky.

La trama della serie si concentra in particolare sul forte impatto che la prima ondata della pandemia da Covid19 ha avuto sul Regno Unito e il grande pubblico sarà direttamente proiettato dentro un mix di sensazioni controverse, fatte di potere, di paure e di scelte a volte anche sbagliate.

Ma non solo: This England vuole porre l’attenzione sulla figura di Boris Johnson, concentrandosi, oltre che sul Covid19, anche sulla questione legata alla Brexit e, soprattutto, anche su questioni prettamente più personali, in cui vita privata e politica si fondono insieme.

Il premier Johnson, il protagonista assoluto della serie, viene raccontato come un uomo ricco di cultura, che conosce per filo e per segno il latino e il greco, ama i classici latini e greci e si interessa in particolare sulle questioni romane legate al potere.

Ama anche leggere Shakespeare ed è circondato da letture e nuove scoperte intellettuali.

This England vuole essere una panoramica di Johnson, toccando sia tasti pubblici e politici, sia tasti decisamente più privati, come il caso della separazione dalla moglie, fino ad arrivare al nuovo matrimonio con Carrie Symonds.

La serie-tv si compone di sei episodi della durata di circa un’ora ciascuno che descrivono una fascia temporale lunga 10 mesi.

Il cast di This England

L’idea di realizzare una serie-tv dedicata alla figura di Boris Johnson nasce da Michaeal Witterbottom e Kieron Quirke, autori, sceneggiatori e registi. Tra i principali interpreti del cast di This England troviamo:

Kenneth Branagh : Boris Johnson

: Boris Johnson Ophelia Lovibond: Carrie Symonda

Carrie Symonda Andrew Buchan: Matt Hancock

Tim Goodman: Stanley Johnson

Alec Nicholls: Sir Patrick Vallance

James Corrigan: Isaac Levido

Rachel Sophia-Anthony: Lola Aldenjana

Simon Kunz: Andrew Mills

Greta Bellamacina: Cleo Watson

Simon Paisley Day: Dominic Cummings

Dove vedere la nuova serie-tv This England

La nuova serie-tv This England sarà disponibile a partire dal 30 settembre 2022 e andrà in onda in esclusiva su Sky Atlantic e in streaming su NOW TV.

In particolare, i primi due episodi andranno in onda proprio a partire dal 30 settembre 2022, gli episodi numero 3 e numero 4 a partire dal 7 ottobre 2022, mentre gli ultimi due episodi – il 5 e il 6 – andranno in onda a partire dal 14 ottobre 2022.

Una serie televisiva che forse il pubblico non si aspettava di vedere, ma che sicuramente aprirà a un racconto interessante, ricco di notizie inaspettate e offrirà la possibilità di entrare realmente nei meccanismi politici di una paese e della sua difficile gestione: chi è Boris Johnson? Qual è la sua vera immagine?

Abituati e abituate a vederlo in contesti formali, di lui “persona”, effettivamente, non si conosce nulla e forse This England sarà l’occasione giusta per osservarlo anche da un altro punto di vista.