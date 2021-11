Fra le piattaforme streaming ce n’è una che spesso viene dimenticata dai fan delle serie tv. Si tratta di Apple Tv+ e cioè il servizio a pagamento creato dalla azienda Apple. Fra le novità del momento che la piattaforma offre c’è The shrink next door, serie tv che tramite il genere della commedia nera racconta una storia vera.

La trama infatti è tratta da un’intervista reale fatta a Martin Markowitz. L’uomo che per più di un decennio è stato vittima dei raggiri del suo psicoterapeuta: Isaac Herschkop.

The shrink next door: di cosa parla la serie tv

Nasce tutto con un podcast del 2019, in cui il giornalista del New York Times Joe Nocera intervista Martin Markowitz. L’uomo era da anni vittima della persona che avrebbe dovuto aiutarlo, il suo psicoterapeuta Isaac “Ike” Herschkop.

Quest’ultimo aveva ottenuto la completa fiducia del paziente, al punto di convincere Martin a nominarlo presidente della sua azienda. Dietro le feste in villa con le celebrità dell’epoca si celava una storia di manipolazione e raggiri: Ike era riuscito a rubare più di 3 milioni di dollari a Martin, isolandolo dalla sua famiglia e da tutti i suoi cari.

La trama di The shrink next door, serie tv disponibile su Apple Tv+, parte da qui e si sviluppa in otto episodi.

Lo show è prodotto e diretto dagli stesi creatori di Orange is the new black, e racconta i 27 anni di abuso psicologico subiti da Martin. La trama si concentra su questo rapporto tossico e manipolatorio, sviluppando una dark comedy. Il tono umoristico della serie non ridicolizza però i fatti accaduti, anzi, serve proprio per sottolineare l’assurdità e la gravità della vicenda. A partire dal termine Shrink, traducibile con Strizzacervelli, che va ad evidenziare la natura di truffatore di Ike, ben lontano dall’essere un professionista.

Il cast e dove vederla

Nonostante la serie sia poco conosciuta in Italia, vanta un cast pieno di nomi importanti. Martin Markowitz è infatti interpretato da Will Ferrell, attore comico americano celebre per film come Anchorman ed Elf. Ha inoltre recitato al fianco di Ben Stiller nei film di Zoolander. Lo strizzacervelli che lo manipolò, Ike, ha invece il volto di Paul Rudd, al momento conosciuto in tuto il mondo per il ruolo di Ant Man nei film della Marvel. Sempre dal mondo Marvel arriva anche Kathryn Hahn, che qui ha la parte della sorella di Martin. L’attrice ha infatti interpretato il ruolo di Agatha, l’antagonista della serie tv Wandavision.

Insomma, un cast di tutto rispetto per una serie tv insolita, che crea un mix fra commedia e dramma. Il registro leggero della storia non deve però far pensare ad una mancanza di rispetto nei confronti della vittima di questo abuso psicologico. Anzi, diventa un buon modo per affrontare un tema così delicato e doloroso. I primi tre episodi della serie tv sono già stati pubblicati sulla piattaforma Apple Tv+ il 12 Novembre. Il resto delle puntate verrà caricato una volta a settimana fino alla conclusione, che avverrà il 17 Dicembre.