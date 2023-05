The Crowded Room: trama, uscita, cast della serie Tv

In arrivo una nuova serie Tv con Tom Holland, "The Crowded Room". Vediamo di saperne di più.

È in arrivo una nuova serie televisiva dal titolo “The Crowded Room“, serie che promette di avere molto successo. Vediamo insieme, all’interno di questo articolo, di saperne di più.

The Crowded Room: la trama della serie televisiva

“The Crowded Room” è una serie televisiva antologica, ovvero una serie che in ogni episodio o stagione racconterà una storia diversa, realizzata dallo sceneggiatore del celebre film “A Beautiful Mind” con Russell Crowe, Akiva Goldsman. La serie prende spunto dal libro di Daniel Keyes “Una stanza piena di gente“, libro che racconta la storia di Billy Milligan, il primo uomo americano che è stato assolto in tribunale dopo la diagnosi di disturbo dissociativo dell’identità. Questo libro ha ispirato anche il film “Split“, con James McAvoy. “The Crowded Room” è una coproduzione tra Apple Studios e New Regency, e avrà come protagonista Danny Sullivan, un uomo che viene arrestato per una sparatoria avvenuta a New York nel 1979. In un thriller avvincente, raccontato attraverso interviste realizzate dalla curiosa Rya Goodwin, la storia di Sullivan si espande rivelando dettagli del suo passato che lo hanno plasmato, insieme a numerosi colpi di scena che non solo lo porteranno a una rivelazione che gli cambierà la vita ma che terranno lo spettatore incollato al teleschermo fino alla fine. La serie “The Crowded Room” è stata annunciata come una “avvincente serie antologica che esplorerà le storie vere e ispiratrici di colore che hanno lottato e imparato a convivere con successo con la malattia mentale.”

The Crowded Room: il cast della serie televisiva

Il protagonista Danny Sullivan nella serie Tv “The Crowded Room” sarà interpretato dall’attore britannico Tom Holland, che abbiamo visto recitare nel ruolo di Lucas nel film “The Impossible” con Naomi Watts ed Ewan McGregor, in “Spider-Man” nel ruolo di Peter Parker e nel film “Uncharted“. Tom Holland ha dichiarato di essere ormai sobrio da oltre un anno, attribuendo alla serie televisiva “The Crowded Room” il merito di aver cambiato le sue idee circa la salute mentale. Queste le sue parole:

“Imparare a conoscere la salute mentale e il suo potere, parlare con gli psichiatri delle lotte di Danny e Billy è stato qualcosa che è stato così istruttivo per la mia vita. MI ha insegnato a riconoscere fattori scatenanti come i social media, che mi stressano. Spero che gli spettatori di The Crowded Room imparino ad avere più rispetto e comprensione per le persone che stanno attraversando problemi di salute mentale.”

Nei panni di Rye Goodwin troviamo l’attrice, cantante e modella statunitense Amanda Seyfried, che abbiamo visto recitare in tanti film quali “Cappuccetto rosso sangue”, “Letter to Juliet”, “Gone”, “Mamma mia” e “Attraverso i miei occhi”.

Nel cast ci sono anche Emma Laird, Emmy Rossum, Sasha Lane, Henry Eikenberry e Christopher Abbot.

The Crowded Room: quando esce e dove vederelo

La serie televisiva “The Crowded Room” uscirà il prossimo 9 giugno, in esclusiva su Apple Tv+. Ogni venerdì uscirà un nuovo episodio per un totale di 10 puntate in tutto per la prima stagione. Per poter usufruire del servizio è necessario sottoscrivere un abbonamento.