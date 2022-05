Tienimi stanotte, canzone di Luigi Strangis Amici 2022: testo, audio e significato

Tutto è pronto su Canale 5 per la finale di Amici 2022, che si concluderà domenica 18 maggio con un gran finale che vedrà trionfare uno dei concorrenti ancora in gara fra Sissi, Michele, Alex, Albe, Serena, Michele e Luigi. Quest’ultimo artista si presenta con uno dei suoi singoli inediti Tienimi stanotte, presentato nelle scorse settimane in occasione di una delle innumerevoli puntate pomeridiane.

Scopriamo insieme tutte le curiosità sulla canzone.

Amici 2022, il testo di Tienimi Stanotte di Luigi Strangis

Qui sotto potete recuperare il testo integrale della canzone del concorrente.

La prima cosa che penso

quando mi sveglio

mi infilo i vestiti e sembro te

Ho ancora la tua pelle addosso sulle ossa

Il tuo inchiostro addosso sulle ossa

La prima cosa che penso quando ti incontro

Riscelgo te

Ho ancor il mio sbaglio addosso

Sulle ossa

Il tuo sbaglio addosso

sulle ossa

E niente è cosi

Niente è cosi

Nono niente è come noi

Niente è così

Nono niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chissenefotte

Tu tienimi stanotte

Andiamo di poesie le tue le mie

Le cose che stanotte

Non possiamo fare ma rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un cuore che sanguina (Senza te)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta

(Nanana)

lʼultima la prima

(Nanananana)

La prima cosa che perdo quando ti chiamo

Eʼ sempre la voce lei cerca te

Ho ancora il tuo bacio addosso

Sulle ossa il tuo volto addosso

Sulle ossa

E niente è cosi

Niente è cosi

Nono niente è come noi Niente è così

Nono niente è come noi

Tu tienimi stanotte

Domani non lo so ma chissenefotte

Tu tienimi stanotte

Mi bevo le bugie le tue le mie

Le cose che stanotte

Stiamo per fare e rimarranno fatte

Tu tienimi stanotte

Tu tienimi stanotte

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un cuore che sanguina (Senza te)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

C’è un sole che lacrima (senza te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta (Nanana)

lʼultima la prima (Nanananana)

Sei lʼultima la prima volta

Tienimi stanotte

Cʼè un volto che scalpita (qui con te)

Sei lʼultima la prima volta

tienimi stanotte cʼè un sogno che si agita (qui con te)

E sono al tappeto mʼinnamoro sicuro

Il mondo è una bestia nei tuoi occhi mi curo

Sei lʼultima la prima volta (nananana)

Lʼultima e la prima

Chi ha scritto Tienimi Stanotte?

Per scoprire chi ha scritto Tienimi stanotte vi consigliamo di collegarvi al vostro profilo Spotify, cliccare sui tre puntini a fianco del minutaggio della canzone e a cliccare successivamente su “Riconoscimenti del brano”. Qui scoprirete che l’autore del pezzo non è Luigi Strangis bensì Giordana Angi, ex concorrente di Amici e stimata cantautrice che aveva partecipato al talent di Maria de Filippi nel 2019.

Significato di Tienimi Stanotte

Tienimi stanotte è la classica canzone d’amore, un pezzo nel quale l’artista chiede alla persona amata di non lasciarlo e di non abbandonarlo nel momento per lui più buio, la notte, carica di oscurità e preoccupazioni.