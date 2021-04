Tutte le nuove tendenze per la colorazione dei capelli per la stagione primaverile e estiva 2021.

Tendenze colore capelli primavera estate 2021

Per la stagione primavera-estate 2021, i colore capelli di tendenza sono dei classici rivisitati in chiave contemporanea.

Le nuances proposte dai saloni di parrucchieri sono fresche e originali: basta scegliere quale è maggiormente adatta al nostro look.

Biondo di tendenza

Il biondo sarà uno dei colori più richiesti per la primavera estate 2021. Adatto a chi porta un taglio corto e cortissimo e anche per i capelli più lunghi. Le tendenze in fatto di colore capelli prediligono sia le tonalità più fredde, sia quelle più calde: ognuno potrà scegliere quella che meglio si adatta alla propria pelle e al proprio look.

Un must è mantenere le radici più scure a contrasto: un dettaglio che permette anche di posticipare la data della ricolorazione nei mesi, accentuando poco la ricrescita.

Anche il caramello è una delle tendenze colore capelli per la primavera estate 2021.

Da scegliere se si è indecise tra biondo e castano: una tonalità dolce e avvolgente adatta a tutte. Sta bene infatti sia ai sottotoni di pelle più scure sia a quelli più perlacei. Lo si può scegliere come tinta per tutta la chioma oppure per delle meches.

Castani di tendenza

Le tinte castane saranno caratterizzate da riflessi mogano e caramello per dare maggiore senso di movimento e naturalità. Da provare anche il face framing con ciocche più bionde, una delle tendenze colore capelli più in voga del 2021.

Tendenze colore capelli rossi

Il rosso è proposto in varie sfumature, soprattutto quelle più forti come il ginger, pastello e tiziano. Per chi vuole andare più sul sicuro, un’opzione è quella del rosso mogano: elegante ma di sicuro effetto.

Tinte fluo di tendenza

Chi vuole osare con il proprio look sceglierà un colore fluo-pop per distinguersi dalla massa. Per la primavera estate 2021 sono di tendenza il viola, il grigio ghiaccio ma anche le meches blu elettrico. Non dimentichiamo l’apricot hair, uno dei colori di maggiore tendenza del momento.