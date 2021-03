L’apricot hair è la nuova tendenza in fatto di colorazione capelli per la primavera 2021: cos’è e a chi si addice di più.

Apricot hair, tendenza primavera 2021

Tra le tendenze colori capelli per la primavera 2021 si distingue l’apricot hair.

Un colore albicocca che subito richiama al sole, alla primavera e ai fiori che si preparano a sbocciare e che quindi si rivela l’ideale per dare una svolta ai propri capelli. Si tratta di un colore che fonde le tonalità del ramato, del rosa, dell’arancione e del biondo e che sta bene con ogni tipo di taglio di capelli, dal pixie cut ai capelli lunghi. L’apricot hair si fa notare soprattutto sui capelli mossi o ricci, in modo che le sue sfumature di colori che lo compongono vengono messi in risalto dal movimento.

Ciò non impedisce però di optare per il colore albicocca anche se si hanno i capelli lisci.

Le nuances che si possono ottenere sulla base del color albicocca sono molteplici: si può optare per una tonalità più calda, aumentando le dosi di arancione e ramato, oppure per una più fredda andando a virare verso il rosato.

L’apricot hair sta bene soprattutto su alcuni tipi di carnagione: quelle che hanno un sottotono caldo o pelli scure. Per coloro i quali hanno invece una carnagione molto chiara, basterà aumentare la quantità di rosa, soprattutto nella parte frontale dei capelli, per rendere il color albicocca più adatto.

Nel caso in cui non si preferisce avere un colore unico su tutta la testa, si potrà optare anche per delle delicate balayages di tonalità albicocca ad intervallare un bel color biondo freddo.

