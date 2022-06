Oramai la moda non ha più regole; lo dimostrano le sfilate più importanti e lo dimostra anche il fast fashion che, stagione dopo stagione, propone capi sempre nuovi e sempre di stili differenti gli uni dagli altri.

Le tendenze cambiano sempre più velocemente, le ispirazioni anche: basta una serie-tv e scoppia una nuova moda.

C’è stato il boom di look ispirati a Stranger Things, o quelli ispirati a Bridgerton; le persone amano lasciarsi ispirare e influenzare da ciò che le circonda e da ciò che vedono online, sia sui social, sia nei personaggi delle serie che più amano.

Tuttavia, si può affermare con certezza quanto la moda sia in realtà un fiume in piena che scorre veloce e non ha tempo di fossilizzarsi e cristallizzarsi sul fondale.

L’estate 2022, infatti, sta proponendo una nuova tendenza ancora molto discussa: il weird girl trend, letteralmente “l’estetica della ragazza strana”.

Già il nome della nuova tendenza spopolata sui social (Twitter e Tiktok in primis), dà molto da pensare e lascia la maggior parte delle persone un po’ confuse: che cosa significa – e chi può definire realmente – la stranezza di una cosa, o di una persona?

Weird girl trend: di che cosa si tratta

La caratteristica della nuova tendenza dell’estate 2022 si racchiude tutta in una sola parola: weird.

Sì, è lo “strano” a essere protagonista dello stile della nuova stagione estiva. Gli elementi che lo caratterizzano sono essenzialmente tutti: un controsenso che però, nell’insieme del trend, risulta essere assolutamente coerente.

Si vedranno stili diversi mixati tra loro: minigonne, capi all’uncinetto e colori non complementari abbinati gli uni agli altri. Sembra quasi che la moda sia attualmente un po’ confusa, o voglia semplicemente smuovere un po’ gli animi.

Di super tendenza anche gli accessori: borse in peluche, gioielli in perfetto stile anni ’90, stampe scoordinate, sovrapposte e con scritte a effetto bomboletta spray.

Un tripudio di stili, colori e materiali messi tutti insieme, senza badare a regole, minimalismo e – per molte persone – anche a buon gusto, ma è sempre soggettivo.

Sicuramente il weird girl trend è all’ordine del giorno e gode di moltissima popolarità: lo vediamo sfoggiato dalle grandi top model come Gigi Hadid, che pare essere a suo agio nei panni della “ragazza strana”. Tuttavia, Gigi è Gigi, varrà lo stesso anche per tutte le altre persone che decideranno di sperimentare?

Da dove arriva la nuova tendenza weird girl dell’estate 2022

Sicuramente una delle principali ispirazioni della nuova tendenza weird girl dell’estate 2022 è lo stile Harajuku. Tale stile, nato a Tokyo, in Giappone, ingloba al suo interno un mix di stili tutti differenti: lo stile sweet lolita, gothic lolita, cosplay e tante altre caratteristiche tipiche delle culture e sottoculture giapponesi.

Inoltre, bisogna aggiungere una densa dose di massimalismo, opposto al minimalismo in tutto e per tutto. L’esagerazione è il punto cardine della tendenza weird girl: stivali platform, formati super oversize, tulle e strati di balze sovrapposti, cappucci e accessori super bold.

Nulla, nel weird girl trend, rimane inosservato.

Vale lo stesso per i capelli, per i colori e per l’intera realizzazione del look: tutto deve essere enfatizzato e soprattutto deve essere mescolato ad altro. Una sola tendenza? Assolutamente no. Un solo stile? Assolutamente no. Tutto è possibile e tutto sarà accettato, nel weird girl trend.

Resta solo ancora da capire chi, in questa nuova tendenza (e non) può giudicare che cosa significhi “strano” e perché.

L’importante è sentirsi bene con ciò che si indossa, ai giudizi forse è meglio non pensarci.