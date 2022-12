I fan di Teen Wolf possono finalmente festeggiare, perché la serie è pronta a tornare sugli schermi con un film, che uscirà su Paramount+ nei primi mesi del 2023. Una pellicola molto attesa dai fan di una delle serie tv più amate.

Teen Wolf – The Movie arriva su Paramount+

Una bellissima notizia per i fan di Teen Wolf, una delle serie tv più amate, che sta per tornare con un film sequel “Teen Wolf – The Movie”. La serie si è conclusa nel 2017 con la sesta e ultima stagione e i fan aspettavano da tanto questo momento, così come lo stesso protagonista, Tyler Posey, che ha chiesto più volte a MTV di continuare lo show.

Il film uscirà su Paramount+ giovedì 26 gennaio 2023 negli Stati Uniti e nei primi mesi del nuovo anno in Italia. Non si tratta dell’unico progetto in cantiere. Jeff Davis, creatore della serie, sta sviluppando un’altra serie a tema Teen Wolf, intitolata Wolf Pack. MTV Studios produrrà tutti e due i progetti.

Teen Wolf – The Movie: la trama

“La luna piena sorge a Beacon Hills, e con essa un male terrificante.

I lupi stanno ululando ancora una volta, chiedendo il ritorno di Banshee, Coyoti Mannari, Segugi Infernali, Kitsune e ogni altro mutaforma nella notte. Ma solo un lupo mannaro come Scott McCall, non più un adolescente ma ancora un Alpha, può raccogliere nuovi alleati e riunire amici fidati per combattere quello che potrebbe essere il nemico più potente e mortale che abbiano mai affrontato” è la sinossi ufficiale del nuovo film di Teen Wolf. Liberamente basato sull’omonimo film di Michael J. Fox del 1985, Teen Wolf è stato presentato in anteprima su MTV il 5 giugno 2011 ed è andato in onda per un totale di 100 episodi divisi in sei stagioni, concludendosi il 24 settembre 2017. Le riprese del film sono iniziate a marzo 2022.

Teen Wolf – The Movie: il cast del film

Paramount+ ha svelato il cast del film revival della serie tv Teen Wolf. Non faranno tutti ritorno, ma i nomi confermati sono Tyler Posey, nei panni di Scott McCall, Holland Roden, nei panni di Lydia Martin, Shelley Henning, nei panni di Malia Tate, Crystal Reed, che interpreta Allison Argent, Orny Adams, che interpreta Bobby Finstock, Linden Ashby, nel ruolo di Noah Stilinski, JR Bourne, come Chris Argent, Seth Gilliam come Alan Deaton, Colton Haynes, nel ruolo di Jackson Whittemore, Ryan Kelley, come Jordan Parrish, Melissa Ponzio, come Melissa McCall e Dylan Sprayberry come Liam Dunbar. Non torneranno Dylan O’Brien, Arden Cho e Tyler Hoechlin. Le new entry sono: Ian Bohen, nel ruolo di Peter Hale, Vince Mattis, nel ruolo di Eli Hale, Nobi Nakanishi, come sceriffo Ishida, Khylin Rhambo, come Mason Hewitt e Amy Lin Workman, nei panni di Hikari Zhang. Un cast molto amato dai fan della famosissima serie tv Teen Wolf, che non vedono l’ora di rivedere i protagonisti alle prese con nuove avventure, nel film sequel che riprenderà da dove tutto è finito diversi anni fa.