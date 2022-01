La rielezione del capo dello Stato Sergio Mattarella, ha cambiato i piani della rete ammiraglia della Rai che ha scelto di sospendere la finale di Tali e Quali. Lo show è stato sostituito da una puntata speciale di “Porta a Porta”.

Almeno per il momento non ci sarebbe dato da sapere il giorno. Cosa dobbiamo sapere.

Tali e Quali finale, quando andrà in onda?

Se dunque la data nella quale potremo vedere in onda la trasmissione non ci è nota, quello che sappiamo per certo è che non la vedremo sabato 5 febbraio. Com’è infatti noto, quello sarà il giorno dell’attesissima finale del Festival di Sanremo 2022. Non ci resta dunque che rimanere in attesa di notizie.

La domdanda è: “Quanto dovremo aspettare?”

Al posto di “Tali e Quali” è stato trasmesso lo speciale di “Porta a porta”

L’elezione di Sergio Mattarella, ha richiesto un cambio di palinsesto all’ultimo minuto. Ecco dunque che Carlo Conti è stato sostituito da Bruno Vespa al timone dello speciale di “Porta a porta” a partire dalle ore 21.30. Come di consueto in trasmissione è stato dedicato spazio non splo a personalità politiche, ma anche esperti.

Qual è il segreto del successo della trasmissione condotta da Carlo Conti?

Ci si chiede inoltre qual è stato l’elemento trainante di Tali e Quali. Niente di più semplice. A differenza di “Tale e Quale show” dove personaggi famosi si trovano ad imitare altri artisti o celebrità, in “Tali e Quali” sono persone comuni, ma con un incredibile talento.

Quest’ultima puntata avrebbe dovuto serbare infine una bella sorpresa: si tratta di un quarto giudice che avrebbe potuto affiancarsi ai tre giudici Loretta Goggi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello. Stando a quanto aveva reso noto ANSA, è nientepopodimeno che Leonardo Pieraccioni.