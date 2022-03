Taffo da sempre si distingue per l’umorismo nero con il quale, attraverso i suoi post, ironizza sul tema della morte. Il post dedicato all’artista e influencer Fedez che, in questi giorni ha dovuto affrontare un intervento per la rimozione di un raro tumore neuroendocrino al pancreas, non ha certo fatto eccezione.

Così la nota azienda di servizi funerari ha voluto dimostrargli tutta la sua solidarietà e il suo sostegno inviandogli un messaggio di sfida: “Facci fallire!” si legge a chiare lettere.

Taffo manda un messaggio di sostegno a Fedez e cita il suo ultimo album

Eppure se vogliamo analizzare il post nella sua interezza il colpo di classe di Taffo non sta tanto nell’immagine, quanto nel messaggio di accompagnamento nel quale viene citato, nemmeno a dirlo, l’ultimo e sesto album in studio prodotto da Fedez ossia Disumano: “Di fronte alla malattia e di fronte alla morte siamo tutti uguali. Ma qualcuno è decisamente disumano nei confronti di chi sta lottando. Forza Fedez”.

Chiara Ferragni: “Non vediamo l’ora che papà sia a casa”

Nel frattempo nelle scorse ore Chiara Ferragni ha pubblicato un post su Instagram nel quale è apparsa con i due figli Leone e Vittoria. L’influencer ha scritto in lingua inglese: “Domenica pomeriggio dopo l’ospedale. Anche noi non vediamo l’ora che papà sia a casa”.