La seconda stagione di Sweet Tooth arriverà su Netflix a partire da giovedì 27 aprile 2023. La serie tv basata sul fumetto di Jeff Lemire è particolarmente attesa dal pubblico, che è ben felice di scoprire come continuerà la storia.

Sweet Tooth 2: quanti episodi



Il 27 aprile 2023 debutterà su Netflix la seconda stagione di Sweet Tooth, particolarmente attesa da parte del pubblico. Una piccola perla che Netflix ha deciso di aggiungere al suo catalogo, rendendo felici moltissimi fan che attendevano da mesi di poter proseguire con questa storia fantastica che ha appassionato tutti. La serie tv è basata sull’omonimo fumetto di Jeff Lemire e il primo capitolo ha debuttato sulla piattaforma di streaming a giugno 2021, ottenendo un successo davvero incredibile negli Stati Uniti, e poi in Italia, dove è entrata nella top ten delle serie tv più viste. L’annuncio della seconda stagione era prevedibile, visto il grande successo, ma è stato anche molto divertente, visto che la piattaforma di streaming ha inviato un pacco misterioso a tutti i membri del cast, che conteneva una tavoletta di cioccolata che annunciava la seconda stagione. L’attesa è stata lunga, ma sicuramente ne è valsa la pena. La serie tv, di genere fantasy e drammatico, è composta da otto episodi, sviluppata da Jim Mickle e Beth Schwartz e vede tra i produttori Evan Moore, i due ideatori, Amanda Burrell, Linda Moran e anche il famoso attore Robert Downey Jr e la moglie Susan Downey. La casa di produzione che si è occupata del primo capitolo è proprio la Team Downey, fondata dalla coppia nel 2010.

Sweet Tooth 2: anticipazioni della seconda stagione



Sweet Tooth è una serie tv fantasy che racconta la storia di Gus, il protagonista, che è un ragazzino per metà cervo che, a seguito di una pandemia che ha portato alla nascita di bambini ibridi come lui, in parte umani e in parte animali, ha vissuto per anni nascosto nella foresta. Dopo aver fatto amicizia con Jepperd, inizia una straordinaria avventura per scoprire qualcosa in più sul suo passato e su sua madre, incontrando nel suo percorso diversi amici e diversi nemici. La seconda stagione racconterà di una nuova ondata mortale che si abbatterà sui sopravvissuti, mentre Gus e un gruppo di compagni ibridi vengono tenuti prigionieri dal Generale Abbot e dagli Ultimi Uomini. Il Generale usa i bambini per gli esperimenti del prigioniero Dottor Aditya Singh, che sta cercando in tutti i modi di salvare la moglie infetta. Gus, per proteggere i suoi amici, decide di collaborare con lui, iniziando un viaggio oscuro alla scoperta delle sue origini e del ruolo di sua madre Birdie negli eventi che hanno portato al Grande Crollo. Jepperd e Aimee Eden, intanto, si uniscono per liberare gli ibridi, mentre Gus e la sua nuova famiglia si troveranno in rotta di collisione con Abbot e le forze del male. La nuova stagione sarà appassionante e ricca di colpi di scena, proprio come la prima. I fan saranno felicissimi di riuscire a scoprire cosa accadrà a Gus e i suoi amici.