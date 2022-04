Swamy Rotolo è un’attrice italiana considerata una nuova rivelazione nel mondo del cinema. A solo 18 anni è candidata come migliore attrice protagonista per il film A Chiara di Jonas Carpignano. Scopriamo chi è Swamy Rotolo.

Chi è Swamy Rotolo

Swamy Rotolo è nata a Gioia Tauro nel 2004.

Essendo ancora una studentessa del liceo non ha mai studiato teatro. È una talentuosa adolescente calabrese che a soli 18 anni è riuscita a farsi notare dal mondo del cinema. Esordisce nel 2017 nel film A Ciambra di Jonas Carpignano e nel 2021 recita nel film A Chiara dello stesso regista. Grazie alla sua magnifica interpretazione arriva sul red Carpet di Cannes, nel 2021, dove il film vince il premio Europa Cinema Label nella sezione Quinzaine des Réalisateurs.

Nel 2021, Swamy Rotolo, vince il premio come Migliore attrice al Cairo International Film Festival. Nel 2022 viene candita al David di Donatello come Migliore attrice protagonista per A Chiara. La stessa ha commentato la sua candidatura:

Ovviamente non me l’aspettavo perché sapevo c’erano molte attrici più brave di me. Anche perché non avendo esperienza con altri film, non avendo mai studiato, non pensavo proprio di arrivare ad essere candidata ai David. Quando l’ho saputo stavo guardando la diretta proprio a scuola, in classe, ed ho iniziato a urlare perché non potevo crederci. È stata un’emozione grandissima, sono tornata a casa e ho abbracciato i miei genitori, mio padre piangeva. Credo che non si possa descrivere con le parole quell’emozione.

A Chiara

A Chiara è un film del 2021 diretto da Jonas Carpignano. È un film ambientato a Gioia Tauro, che racconta con una certa suspense la storia di Chiara, un’adolescente calabrese che scopre improvvisamente di avere un padre latitante coinvolto in attività malavitose. Il film, però, non è il solito film di mafia a cui siamo abituati vedere. Ma è una storia introspettiva in cui la protagonista Chiara cerca di conoscere se stessa e la realtà in cui vive. La stessa Swamy ha descritto un po’ il suo personaggio affermando:

Chiara è praticamente Swamy, perché in fondo io ho il suo stesso carattere. Abbiamo anche troppe cose in comune. Io farei la stessa cosa di Chiara, farei come lei. Al primo ostacolo non mi fermo e continuerei ad andare avanti, ostinatamente. Se voglio veramente scoprire qualcosa non mi ferma niente e continuo a procedere. Infatti credo che Jonas abbia proprio preso un po’ spunto dal mio carattere perché sono abbastanza testarda.

Vita privata

Non abbiamo tante notizie sulla vita privata dell’attrice. Dalla sua pagina Instagram la giovane Swamy pubblica prettamente foto di vita quotidiana e foto che la ritraggono nelle serate di alcune premiazioni.

Curiosità