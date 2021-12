Come spesso abbiamo visto accadere, un attore prima di approdare al cinema o in televisione passa quasi sicuramente dal teatro, che assume le sembianze di una palestra in cui imparare tutti quelli che sono i segreti del mestiere.

Lo stesso percorso lo ha fatto anche Susy Del Giudice, attrice napoletana scelta anche lei dal regista Sergio Rubini per entrare a far parte del cast de “I Fratelli De Filippo” insieme ad attori del calibro di Marisa Laurito, Biagio Izzo, ma anche Giancarlo Giannini, Vincenzo Salemme e Marianna Fontana, attrice-rivelazione di questi ultimi anni.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Susy Del Giudice

All’anagrafe Assunta Del Giudice ma conosciuta come Susy Del Giudice, l’attrice nasce a Napoli il 9 febbraio 1969, sotto il segno dell’Acquario. Fin da piccola la Del Giudice si dimostra subito molto interessata al mondo dello spettacolo e in modo particolare a quello della recitazione, tanto che il suo debutto a teatro avviene all’età di soli 7 anni.

Grazie al padre, suggeritore di teatro, riuscì ad ottenere un ruolo in “Sceneggiata napoletana” di Beniamino Maggio.

Durante la sua carriera teatrale la Del Giudice prende parte a diverse grandi compagnie come quelle di Mario Scarpetta, Luigi De Filippo, Aldo Giuffrè, Armando Pugliese e Giancarlo Sepe e successivamente diventa protagonista negli spettacoli di Vincenzo Salemme, che ritrova anche nel cast de “I Fratelli De Filippo”.

Il debutto in televisione con serie tv di successo

Dopo il teatro, Susy Del Giudice debutta anche al cinema con “Luna rossa”, film del 2001 diretto da Antonio Capuano, che vanta nel cast anche Toni Servillo e arriva anche in televisione partecipando alle serie tv “Capri” e “Gomorra”. Nell’ultimo periodo abbiamo visto l’attrice impegnata in altre serie tv di grande successo come “Mina Settembre” e “Il Commissario Ricciardi”, entrambe tratte dalla penna di Maurizio De Giovanni. Susy Del Giudice fa parte anche del cast della fiction trasmessa sulla Rai “Lolita Lobosco”.

Prossimamente la vedremo anche su Netflix, l’attrice è infatti impegnata a girare “La vita bugiarda degli adulti”, per la regia di Edoardo De Angelis e tratta dal romanzo della scrittrice Elena Ferrante, divenuta celebre anche al pubblico della televisione per “L’amica geniale”, altra serie tv tratta da un suo romanzo omonimo.

Vita privata, matrimonio e figli

Susy Del Giudice è sposata con l’attore, comico e cabarettista Giovanni Esposito, famoso anche per il sodalizio artistico con il trio comico di Aldo, Giovanni e Giacomo e, anche lui, nel cast de “I Fratelli De Filippo”.

I due che fanno coppia nel lavoro e nella vita, hanno suggellato la loro unione con la nascita della figlia Mela e a completare la famiglia c’è anche Bea, una piccola e graziosa cagnolina, famiglia che ogni tanto l’attrice mostra anche sul proprio seguitissimo profilo Instagram, dove con i propri follower condivide, alternandoli, attimi di vita privata e i lavori a cui ha preso parte negli anni.