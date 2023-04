Succession è una serie tv molto amata, che ha ottenuto un grande successo e sta per uscire con la quarta attesissima stagione. Scopriamo insieme il cast di questo nuovo capitolo, l’ultimo della serie.

La quarta stagione di Succession



Succession parla della famiglia Roy e delle tossiche controversie familiari e finanziarie che la riguardano. I fan non vedono l’ora di poter continuare a seguire queste avventure grazie ai nuovi episodi. Fortunatamente l’attesa è ufficialmente finita. Le riprese della quarta stagione sono finite e il 3 aprile la serie tv sarà disponibile. Lo scorso anno sono state condivise diverse foto e anche diversi dettagli riguardo questa ultima stagione, che avrà una nuova location, ovvero la Norvegia. La terza stagione si era conclusa con la pianificazione di un ammutinamento da parte dei figli del protagonista. La quarta stagione si concentrerà sui Roy, che saranno attirati sulle montagne della Norvegia, dal genio della tecnologia Lukas Matsson, fondatore di GoJo, che mira ad una fusione con Waystar Royco. Il nuovo trailer è stato condiviso e in Italia la serie tv uscirà oggi, lunedì 3 aprile. Il nuovo capitolo di questa serie tv è particolarmente attesa da parte del pubblico, che ha seguito con grande attenzione e grande interesse le stagioni precedenti. Ci saranno sicuramente tanti colpi di scena nelle vicende così particolari di questa famiglia, soprattutto ora che saranno attirati in Norvegia dal magnate della tecnologia che ha tanto voluto la fusione tra le due aziende. Sarà sicuramente un nuovo successo, assolutamente da non perdere, che regalerà moltissime emozioni ai telespettatori.

Succession, quarta stagione: il cast della serie tv

La quarta stagione di Succession esce oggi, lunedì 3 aprile, con nuovi episodi ricchi di colpi di scena. Tutti gli interpreti dei personaggi principali, ovvero Brian Cox, Jeremy Strong, Sarah Snook, Matthew MacFadyen, Nicholas Braun, Kieran Culkin, Alan Ruck e J Smith Cameron, saranno presenti in questa quarta e ultima stagione della serie tv. Presenti anche gli attori con ruoli di supporto, come Peter Friedman, David Rasche, Fisher Stevens, Hiam Abbass, Justine Lupe, Scott Nicholson, Zoë Winters e Jeannie Berli. Ci saranno anche altri protagonisti in questa nuova stagione, come Arian Moayed, che interpreta Stewy, e Skarsgård. Come riportato da Deadline, la coppia è stata confermata per il suo ritorno. Il Lukas Mattson di Skarsgård è destinato a essere una presenza importante dopo l’acquisizione a sorpresa di Waystar da parte di GoJo, e Stewy è stato a lungo il diavolo sulla spalla di Kendall. Previsti anche diversi altri ritorni, come Dagmara Domińczyk nel ruolo di Karolina Novotney, consulente PR di Waystar, Jess Jordan, l’esasperata assistente di Kendall interpretata da Juliana Canfield, Annabelle Dexter-Jones nel ruolo di Naomi Pierce, interesse amoroso e complice di Kendall, e Hope Davis nel ruolo di Sandy Furness, figlia braccio destro di Sandi. Un grande ed emozionante colpo di scena è il ritorno di Cherry Jones nel ruolo di Nan Pierce, combattiva direttrice della PGM che è stata vista l’ultima volta alla Argestes mentre licenziava Rhea Jarrell (Holly Hunter) e abbandonava l’accordo di acquisizione con Logan.