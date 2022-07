Ci sono importanti novità per Striscia La Notizia. Luca Argentero sarà dietro al bancone più famoso d’Italia nella prossima stagione 2022-2023. Ad affiancarlo troveremo invece Alessandro Siani, quest’ultimo arrivato alla sua seconda esperienza. Per l’attore, reduce da un ottimo successo di pubblico con la fiction “Doc nelle tue mani”, è il debutto assoluto in questa veste.

Grande soddisfazione per l’AD di Mediaset che ha così commentato: “Striscia la Notizia è una macchina da guerra.

Su quasi tutti gli altri canali ci sono giochi, giochi, giochi: l’unica cosa diversa che porta allegria con un livello di credibilità unico è ‘Striscia la Notizia’. Tanti complimenti ad Antonio Ricci e alla sua squadra: un pezzo della televisione italiana e un pezzo di Italia”.

Striscia La Notizia, un periodo magico per Luca Argentero

La coppia inedita formata da Luca Argentero e Alessandro Siani, sarà la prima ad inaugurare la lunga serie di conduzioni dal 27 settembre, come è ormai del resto tradizione in casa di Antonio Ricci.

Inutile dire che la curiosità è altissima soprattutto se si pensa che Argentero sta vivendo l’apice della sua carriera: non solo Doc, ma anche produzioni di primo piano come Le Fate Ignoranti di Ferzan Ozpetek.

Gli altri progetti in vista

Nel frattempo ricordiamo che potremo vedere Luca Argentero nella terza serie di Doc, che potrebbe essere anche l’ultima.

Con la moglie Cristina Marino lo vedremo infine nella terza edizione di Celebrity Haunted su Prime Video.