Stivali colorati: le tendenze di stagione

Con l’inverno ormai iniziato, è tempo di rinnovare il guardaroba con capi, accessori e calzature che siano indicate per il periodo. Tra i vari tipi di scarpe da indossare, svettano sicuramente gli stivali colorati presenti in tantissimi modelli e tonalità da sfoggiare per ogni occasione, come mostrano le tendenze.

Stivali colorati

Sono la calzatura ideale per il periodo invernale, anche perché molto eleganti e alla moda. Per sopperire al grigiore del periodo invernale, quest’anno gli stivali colorati sono sicuramente la tendenza predominante di questa stagione. Avvolgono le gambe nei colori accesi e sbarazzini ed è possibile indossarli in qualsiasi occasione, anche per andare al lavoro.

Non sono soltanto un tocco di colore in più, ma un vero e proprio manifesto che permette di sbizzarrirsi con i look e gli outfit. Rappresentano anche un modo di affrontare gli alti e bassi di ogni giornata in maniera grintosa e più audace. Ovviamente, sono diverse le ragioni, come si è potuto notare, che portano a indossare questa calzatura.

Oltre ai motivi positivi, è bene considerare anche quali sono gli errori da non fare quando si tratta di stivali colorati. Sarebbe bene evitare i modelli cuissards, che arrivano quasi fino a metà coscia dal momento che, essendo colorati risulterebbero alquanto eccessivi. Si consiglia di puntare su un modello colorato, ma non troppo alto.

Meglio evitare modelli di questa calzatura realizzati in vinile o in versione lucida in quanto sarebbe una caduta di stile che non aiuterebbe a valorizzare il proprio look. In ogni caso, è meglio optare per un materiale come il camoscio perché si presta molto bene ad ogni look essendo pellame morbido. Infine, è consigliabile optare per un modello che sia in tinta unita evitando l’uso di borchie e catene.

Stivali colorati: tendenze

Per evitare di indossare sempre le solite calzature, ovvero stivali in tinte beige oppure marrone scuro o nero, proprio come vuole il periodo, quest’anno la tendenza punta agli stivali colorati che aiutano a dare quel tocco in più alle giornate grigie. Per esempio, i dettami della moda portano a indossare stivali in gomma realizzati in tonalità diverse dal solito.

Quest’anno, gli stilisti hanno puntato a delle calzature realizzate in pelle o camoscio con tacco molto alto e punta sfilata. Sono calzature considerate le vere protagoniste della stagione invernale proprio perché questi materiali permettono di esaltare al meglio il pellame.

Sulle passerelle, ecco spuntare stivali colorati nei toni del fucsia, del verde o del viola con tacco di almeno 8 cm che sono un colpo d’occhio sicuramente di grande effetto. Sono poi modelli realizzati in punta sottile che vanno a snellire la silhouette donando un fisico slanciato e ben bilanciato. Sono stivali indossati nei colori giallo azzurro, oppure verde come nel modello presentato da Chiara Ferragni, già considerato un must.

Questo tipo di calzatura si adatta molto bene per qualsiasi occasione e outfit. Si possono inoltre indossare in ufficio magari con uno chemisier nero o un abito in maglina, per una serata oppure un pomeriggio di shopping. Sono anche proposti nel colore blu metallizzato come nel modello di Steve Madden che permette di creare il look giusto per ogni occasione.

Stivali colorati: promozioni Amazon

Una calzatura in voga disponibile nel noto e-commerce con offerte e promozioni da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sull’immagine si visualizzano i dettagli. Qui sotto è stata stilata una classifica dei tre migliori modelli di stivali colorati da sfoggiare che sono tra i più desiderati e apprezzati tra le consumatrici del prodotto.

1)Madsea story stivali di gomma unisex

Sono stivali di gomma disponibili sia nel colore grigio bianco che giallo bianco. Dotati di piega laterale e fodera interna in cotone. Hanno la suola stabile e la soletta rinforzante. Proteggono dalla pioggia, fango eccetera. Garantiscono piedi caldi e sono adatti sia per uomo che donna.

2)Dream pairs stivali da donna mid calf

Un modello di stivale colorato disponibile nel colore rosso, ma anche beige, nero e marrone dotato di cerniera laterale per toglierli e metterli senza problemi. Un modello dalla linea affusolata con la tomaia lucida che snellisce la figura e adatto da indossare per ogni occasione.

3)Stivali donna moda casual retro tinta unita

Adatto per passeggiate, tempo libero e realizzato in un materiale che è morbido, ma confortevole al tempo stesso. Un modello di stivaletto molto corto che riduce lo stress sulle articolazioni andando a migliorare la postura. Disponibili nei colori rosso, viola, arancione e nero.

