Stivaletti texani autunnali: i trend della stagione

Con l’autunno ormai giunto, è arrivato il momento di mettere via le scarpe quali infradito e sandali lasciando spazio a calzature più adatte per il periodo. Tra i tanti tipi di stivali, non possono mancare gli stivaletti texani che sono adatti alla stagione autunnale.

Qui si trovano alcuni suggerimenti e consigli su come indossarli, sulle tendenze di stagione e anche sulle offerte online.

Stivaletti texani autunnali

Sono un classico di gran moda e di tendenza soprattutto per quanto riguarda la stagione autunnale. Gli stivaletti texani sono una calzatura che si rinnova di anno in anno e che è adatta per l’autunno in quanto protegge il piede, è elegante e di classe, oltre al fatto che sia possibile indossarla in tantissimi modi e occasioni.

Pur non essendo molto facili da portare, stanno bene a tutte e con qualsiasi cosa.

Dalla gonna corta alla longuette sino al vestito lungo passando per il pantalone slim fit, la cosa importante è scegliere il modello più adatto per abbinare vari outfit e capit. Bisogna poi anche valutare se scegliere un paio con tacco, quindi da abbinare con gonne o vestiti, mentre i modelli più bassi si adattano bene a pantaloni larghi.

La cosa importante è scegliere degli stivaletti autunnali che siano adatti da poter abbinare e che siano protagonisti insieme all’oufit da indossare a seconda delle varie occasioni. Da sempre, le attrici e le influencer li indossano, ma a rendere celebre questo modello di stivale sono state le grandi dive di Hollywood, come la stessa Marilyn Monroe, insieme a tantissime altre.

Gli stivaletti texani alla caviglia si possono abbinare sia con una gonna lunga, ma anche con un jeans skinny oppure ad abiti svolazzanti per degli outfit molto femminili o ancora a vestiti lunghi con pizzo e paillettes. Si consiglia di sceglierlo in colori che siano adatti per l’autunno in modo da abbinarli a ogni occasione.

Stivaletti texani autunnali: modelli

Sono un modello di calzatura molto ricercato e apprezzato da chiunque. Basta dare una occhiata alle ultime tendenze per rendersi conto di quanti modelli di stivaletti texani per la stagione autunnale vi siano in circolazione e quali scegliere per poterli abbinare. Alla caviglia o al polpaccio, sono sicuramente i must have della stagione autunnale e non solo.

Gli stilisti poi si sono sbizzarriti creandoli in vari modelli e pellami. Infatti, si trovano sia in pelle scamosciata, ma anche stampa rettile, con tacco o flat e qui la scelta dipende molto dai gusti di ciascuno. Ci sono anche tipologie di calzature del genere realizzate con frange e ricami in modo da essere pronte a indossarle in ogni occasione e momento.

Sono un trend senza tempo che, anche in questa stagione, si rinnova con modello versatili e accattivanti per tutte e ogni circostanza. Ve ne sono di vari tipi e il colore nero è sicuramente un classico per gli stivaletti texani da indossare in autunno. Si trovano sia con tacco a banana e inserti metallici, ma anche con dettagli in pelle dall’effetto coccodrillo per un look più aggressivo e rock.

Le tendenze li propongono anche in una nuance più pura e immacolata di colore bianco, magari con fibbie attorno alla caviglia o come elemento decorativo. Sono modelli da provare con un contrasto bianco e nero, magari con un dolcevita bianco e una gonna di colore nero. Diverse, oltre ai modelli, anche le varie nuance tra cui scegliere, compreso il beige o i toni del marrone in pelle.

Stivaletti texani autunnali Amazon

Per chi sta pensando di comprare questo tipo di calzatura, sul sito di Amazon si trovano vari modelli con offerte e promozioni. Non appena si clicca sulla foto è possibile visualizzare alcune caratteristiche di questo prodotto. La classifica qui sotto presenta una classifica con i tre migliori modelli di stivaletti texani autunnali tra quelli maggiormente apprezzati e voluti dalle consumatrici.

1)IF Fashion scarpe stivali stivaletti

Sono un modello di stivaletti texani in sintetico che arrivano alla caviglia con tacco a blocco. Molto comodi e calzano perfettamente. Hanno una buona vestibilità e sono molto apprezzate dagli utenti, come si evince dalle recensioni online. Disponibili nei colori nero e marrone. In vendita con lo sconto del 5%.

2)Stivali donna pelle camperos

Un modello di stivaletto texano con cerniera e fibbie, dal tacco a blocco. Realizzati in pelle con la composizione in cuoio. Sono disponibili nei colori nero, bianco e rosso, proprio come vogliono le ultime tendenze di oggi. Si possono indossare con gonne e pantaloni per un perfetto look autunnale.

3)Malu Shoes stivaletto donna

Un modello di stivaletto texano con frange a punta dal tacco basso in stile western realizzato in sintetico per il materiale esterno con la suola in gomma e la chiusura a cerniera. Il tacco è di 3 cm. Molto comode, di colore beige. Ottimo rapporto qualità prezzo e molto belle da indossare.

Agli stivaletti texani si consiglia di abbinare i pantaloni a palazzo adatti per la stagione autunnale.