L’arrivo del freddo è inevitabilmente accompagnato dagli stivali. Per l’autunno inverno 2021/2022 ritorna en auge lo stile western. I classici stivali texani in questa stagione escono dal recinto del rodeo e corrono verso nuove altezze e stili. Minimal nei ricami ton sur ton e nella forma, con il gambale stondato a sfiorare le ginocchia.

Stivali texani 2021

Arrivati all’autunno 2021 non è in realtà una grande sorpresa rivedere i cowboy boots fra gli stivali must have della stagione. Già osservando lo strett style primaverile si era potuto osservare una forte predilezioni per gli stivali texani indossati con shorts in denim, minigonne e vestiti.

La tendenza si è confermata anche durante l’estate, dove stivali e stivaletti rodeo si sono rivelati la scarpa più comoda e versatile.

Di tutti colori, in tutte le fogge, abbinati a gonne corte o lunghe, jeans e abiti chemisier.

E per l’autunno e inverno? I texani si riconfermano in vetta alle classifiche, avendo anche già conquistato le passerelle più importanti. A tinta unita, colorati, col gambale alto o basso: tutti modelli sono ammessi, purché si tratti di veri cowboy boots.

Stivali cowboys: i modelli

Gli outfit autunnali permettono tanti abbinamenti per questa tipologia di calzatura, adatti ai tanti modelli diversi di texani.

Texani decorati

Fra quelli più originali la moda propone tanti modelli decorati, per esempio con una base di pelle (o ecopelle) lucida, il gambale scamosciato e le applicazioni, che renderanno unico e vivace il look.

Modello scamosciato

Per chi vuole puntare più sul classico e su forme più raffinate, la pelle scamosciata è un evergreen western intramontabile. Sempre accompagnata dagli iconici ricami rodeo, per una vera atmosfera western.

Stivaletti bassi

Sui modelli dal polpaccio in giù c’è solo l’imbarazzo della scelta. Di carattere con la punta squadrata e un tacco a struttura, oppure con la punta sfilata e linee pulite e minimal, per un tocco di eleganza. In suede, in pelle, in denim oppure in vernice per un effetto più bold. Anche in questo caso le nuances sono importanti: le tinte neutre per mixarli con estrema facilità oppure qualche colore più vistoso per non passare inosservate.

Cruissardes

Se avete un debole per gli stivali cruissardes alti sopra il ginocchio ma non volete rinunciare al look western non rimarrete deluse: i cruissardes tornano in versione cowboy, con l’immancabile gambale stondato, tendenzialmente a tinta unita e qualche decorazione per un effetto più chic.

Classici in stile cowboy

Non hanno bisogno di presentazione: i classici camperos, in pelle, eleganti, a tinta unita sono la scelta perfetta per chi desidera un bel modello texano non troppo elaborato e facilmente abbinabile a tanti outfit cittadini.

Total white

Non tutti lo sanno ma il bianco è la tinta di punta per i texani più raffinati. Il modello grintoso si fa più femminile e delicato, magari con ricami e tocchi di nero a creare contrasti decisi.