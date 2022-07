Stelle è il secondo signolo estratto da Caos, il nuovo e ultimissimo album di Fabri Fibra, già certificato Disco di Platino e lanciato dal primo singolo Propaganda, realizzato con Colapesce e DiMartino.

Il nuovo singolo è in collaborazione con Maurizio Carucci, frontman degli Ex-Otago.

Oltre all’ascolto, ora è possibile prendere visione del video ufficiale di Stelle, girato in luoghi meravigliosi: quali?

Il video ufficiale di Stelle: dove è stato girato?

Il video ufficiale di Stelle di Fabri Fibra feat. Maurizio Carucci è stato girato nel nord della Sardegna, tra Porto Cervo, Santa Teresa di Gallura, Santa Reparata e Rena Majori. Il tutto è stato reso possibile anche grazie al supporto della Fondazione Sardegna Film Commision e della Regione Autonoma della Sardegna.

Alla direzione del video Cosimo Alemà, regista che lavora accanto al rapper da diverso tempo (è il caso anche del video del singolo Propaganda).

La storia del videoclip si ispira al tema del game: i protagonisti attraversano “livelli” di gioco e lo fanno in location da urlo. Si vedono piscine, ville, panfili e spiagge meravigliose tipiche della Sardegna. Grazie al videoclip, quindi, è possibile andare alla scoperta di location interessanti che potrebbero catturare l’attenzione di moltissime generazioni.

Il video, disponibile dal 27 giugno 2022 attraverso il canale Youtube del rapper, gode già di 268.973 visualizzazioni.

Le realtà sarde coinvolte nel video di Stelle

Sono diverse le realtà della Sardegna coivnolte nella realizzazione del video ufficiale di Stelle. Tantissime le persone coinvolte e tanti i luoghi meravigliosi, tra cui Porto Cervo (in particolare lo Your Luxury World, Wac We Are Cars – Sardinia, Blue Dreams – Sardinia, Villa Li Ruini) e Santa Teresa di Gallura (in particolare Mangia’s Cala Blu Resort).

Il rapper Fabri Fibra ha affermato che le riprese sono state effettuate in due giorni in posti “assurdi” della Sardegna, aggiungendo anche un: “beati i sardi”. Ha inoltre dichiarato che si è iniziato a girare il tutto all’alba, con l’acqua del mare gelata, definendo l’esperienza un “videotrip” e confessando, appunto, di provare un po’ di invidia per tutte le persone che vivono in posti così unici nella loro bellezza.

Stelle è una fuga dalla città verso posti magici

Uscito il 17 giugno 2022, Stelle ricorda a Fabri Fibra gli anni trascorsi sulla Riviera Adriatica, quando cercava un’alternativa alle discoteche che per lui erano una tappa fissa, quasi obbligata, così come lo erano (e lo sono ancora) per tutti i ragazzi.

Carucci, invece, afferma che il brano parla anche di uno smarrimento, di una fuga dalla città, dalla propria casa, dagli amori; un viaggio nell’universo, ma anche un dialogo con il proprio “io” e le fragilità che fanno parte dell’animo umano. Potrebbe considerarsi anche un inno alla salute mentale, preziosa e necessaria, o un invito ad accogliere gli smarrimenti che spesso attanagliano la vita, accettando anche la comune verità che, a volte, si può perdere la rotta.

Dove ci si ritroverà, allora? In posti magici, in un “dove” pieno di emozioni, in un posto nascosto dentro la nostra persona, o in un mare gelato alle prime luci del sole.