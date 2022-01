La soap opera nata al Grande Fratello Vip che vede come protagonista il triangolo amoroso formato da Alex Belli, Delia Duran e Soleil Sorge si arricchisce di nuovi dettagli e nuovi personaggi.

In queste ore infatti, nella casa più spiata d’Italia Delia Duran si è lasciata andare ad alcune confessioni sul rapporto tra lei e il marito, definito da entrambi come un amore libero.

Stella: chi è l’assistente di Alex Belli

In particolare, la modella venezuelana ha raccontato di aver avuto un rapporto a tre con un’amica in comune della coppia. Inevitabilmente sui social si sono fatte alcune ipotesi su chi potresse essere la donna in questione e si ipotizza che la Duran abbia fatto riferimento all’assistente di Alex Belli.

Si chiama Stella e, come dicevamo, il suo nome sta circolando in rete come la donna che condivide il letto con Alex Belli e Delia Duran.

Conosciuta con il soprannome di Starlite, è nota ai più per aver recitato nella web serie “The Lady”, prodotta da Lory Del Santo.