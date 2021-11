Stefano Puzzer, foglio di via da Roma per un anno: denunciato per manifestazione non preavvisata

Il referente dei portuali di Triste Stefano Puzzer ha ricevuto una denuncia e un foglio di via da Roma per aver organizzato una manifestazione non preavvisata posizionando un banchetto e protestando contro l’obbligo di green pass sui luoghi di lavoro.

L’uomo dovrà lasciare la Capitale e non potrà più farvi ritorno per un anno.

Stefano Puzzer, foglio di via da Roma

Ad emettere il provvedimento è stata la Questura di Roma motivandolo e intimando a Puzzer di fare rientro a Trieste entro le 21 di mercoledì 3 novembre. Se così non facesse, commetterà un nuovo reato. I fatti in questione si sono verificati nella mattinata precedente e riguardano il posizionamento di un banchetto in centro alla città in cui l’uomo stava protestando contro il certificato verde.

In breve tempo ha attirato una folla di alcune centinaia di persone, tutte d’accordo con lui, e il personale della Digos e della Polizia scientifica ha dovuto intervenire per monitorare e riprendere tutte le fasi della manifestazione.

Stefano Puzzer, foglio di via da Roma: denunciato per manifestazione non preavvisata

Puzzer aveva manifestato l’intenzione di rimanere in piazza del Popolo fino a quando non fossero arrivate le risposte che il governo si era impegnato a dare nell’incontro svoltosi a Trieste in ottobre con il ministro Patuanelli, ma a causa del foglio di via dovrà abbandonare la Capitale.

Secondo quanto appreso sarà denunciato per manifestazione non preavvisata mentre gli inquirenti stanno svolgendo ulteriori analisi per verificare la presenza di situazioni penalmente rilevabili di altre persone.