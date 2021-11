Secondo il virologo Fabrizio Pregliasco è fondamentale la proroga dello stato di emergenza per consentire flessibilità nella gestione della pandemia. Ha inoltre fatto il punto sulla situazione epidemiologica italiana commentando la risalita dei contagi.

Pregliasco sullo stato di emergenza

Intervistato dall’Adnkronos Salute, l’esperto ha affermato la necessità di immaginare di dover gestire nella pratica uno scenario non piacevole come quello che stanno vivendo “le nazioni che non sono state così attente e progressive”.

Preparandosi al peggio e gestendo la situazione reale al meglio, per lui in quest’ottica rientra la proroga dello stato d’emergenza in scadenza al 31 dicembre 2021. “La flessibilità è quel che ci ha insegnato il Covid anche come metodologia organizzativa: perché non sfruttare questo scorcio di quella che io spero che sia l’ultima battaglia verso questo virus?“, si è chiesto.

Pregliasco sullo stato di emergenza e la situazione italiana

Quanto all’aumento dei casi positivi, Pregliasco ha spiegato che per ora è soltanto una tendenza, un fatto naturale e anzi un effetto positivo della vaccinazione perché “abbiamo più contatti e più occasioni di stare insieme e quindi facilitiamo in questo senso la diffusione del virus“. Il vaccino, ha continuato, si sta comunque dimostrando notevolmente efficace e secondo lui permetterà di continuare al meglio, pur auspicando un po’ più di attenzione da parte dei singoli.