Station 19 sta per tornare: la serie televisiva statunitense creata da Stacy McKee è in arrivo su Disney+ con una data e un orario ufficiale.

Secondo spin-off di Grey’s Anatomy, Station 19 pone l’attenzione sulla vita di uomini e donne della Caserma 19 di Seattle: siete pronti/e a scoprire tutto quello che c’è da sapere?

Station 19: quando e dove arriva la sesta stagione?

La nota serie spin-off di Grey’s Anatomy riparte in esclusiva in Italia e lo fa sul canale Star di Disney+: quando? Niente panico, pare proprio che un nuovo episodio della serie arriverà sulla piattaforma mercoledì 2 novembre 2022 alle 9:00 del mattino.

La trama della nuova stagione di Station 19

In realtà, stando alle informazioni circolanti sul web, il nuovo appuntamento con la sesta stagione coinciderà con il lancio della stagione 19 di Grey’s Anatomy: una coincidenza perfetta!

La sesta stagione vedrà Andy preoccupata per la deriva presa da Jack; il ragazzo, infatti, dopo avere scoperto la verità sui suoi genitori biologici e sui suoi fratelli, si è deciso a isolarsi, lasciando il lavoro e cominciando a vivere una vita al limite del distruttivo.

Nel frattempo Travis, nonostante qualche dubbio, dà inizio alla campagna elettorale a sindaco di Seattle per fermare l’ascesa di Dixon che da ex capo dei pompieri e capo della polizia, rappresenta l’esatto contrario di tutto ciò in cui Travis e tutta la stazione 19 crede.

Carina, invece, tenterà di rimanere incinta e Maya pagherà le conseguenze del suo tentativo di ricatto; conseguenze in larga parte personali legate a un sentimento di frustrazione verso il capo della stazione 19: che cosa succederà?

Il cast di Station 19 stagione 6

La sesta stagione di Station 19 vedrà comparire gli stessi attori e le stesse attrici incontrate fino a questo momento:

Jaina Lee Ortiz (Andrea “Andy” Herrera)

Jason George (Benjamin “Ben” Warren)

Danielle Savre (Maya Bishop)

Grey Damon (Jack Gibson)

Barrett Doss (Travis Montgomery)

Boris Kodjoe (Robert Sullivan)

Stefania Spampinato (Carina DeLuca)

Lachlan Buchananè (Emmett Dixon)

In realtà nella stagione 6 il pubblico potrebbe avere modo di rivedere Carlos Miranda nei panni di Theo Ruiz, ma potrebbe anche fare la conoscenza di qualche nuovo personaggio. Inoltre, Merle Dandridge (Natasha Ross), Josh Randall (Capitano Sean Beckett) e Pat Healy (Michael Dixon) sono stati personaggi promossi a regular.

Si vedranno anche alcuni personaggi della serie madre Grey’s Anatomy? La risposta potrebbe essere affermativa.

Dove vedere la sesta stagione di Station 19 e quanti episodi ha

La nuova stagione di Station 19 arriva su Disney+ mercoledì 2 novembre 2022 alle ore 9:00 del mattino. Viene da sé che solamente coloro che sono in possesso di un abbonamento avranno la possibilità di accedere ai contenuti.

Molto probabilmente la sesta stagione conterà un numero di episodi pari a 16/18, proprio come nel caso delle stagioni precedenti. La durata di ogni episodio sarà di circa 40/45 minuti come da prassi.

Tutto è pronto: Station 19 è pronta a emozionare nuovamente e a coinvolgere il grande pubblico fan della serie, tra passione e veri e propri colpi di scena.