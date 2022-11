Dopo il successo della prima stagione, Star Wars Andor sta per tornare con un nuovo capitolo.

Che cosa sappiamo della seconda stagione? Quando uscirà? C’è già una data ufficiale? Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Star Wars Andor 2: quando uscirà la nuova stagione?

Tony Gilroy, regista e sceneggiatore della serie in questione, ha dichiarato in una recente intervista che le riprese di Star Wars Andor 2 sono ufficialmente iniziate la settimana del 20 novembre 2022. Stando alle dichiarazione del regista, infatti, pare che il lavoro sul set dovrebbe concludersi intorno ad agosto 2023, ma per prendere visione dei nuovi episodi della serie si dovrà aspettare, con alta probabilità, l’autunno 2024.

Queste le parole di Girloy:

Se seguiremo il programma della prima, uscirà tra due anni […] L’unico modo per accellerare i tempi è in post produzione e l’unico modo per accellerare la post produzione sono i soldi. E i soldi sono pochi […] qualcuno dovrebbe dire “Wow ne abbiamo davvero bisogno e siamo disposti a pagare x”.

Di che cosa parlerà Star Wars Andor 2: la trama della serie

Se la prima stagione di Star Wars Andor era ambientata cinque anni prima di Episodio IV (5BBY), il secondo capitolo sarà suddiviso in quattro archi temporali da tre episodi ciascuno. Ogni arco narrativo racconterà gli eventi di un intero anno, in modo tale che il finale arriverà a coincidere proprio con Rogue One e tutto ciò che è avvenuto su Scarif, ma non solo.

Con la nuova serie ci si avvicinerà sempre di più al piano ribelle per distruggere la Morte Nera, per mezzo (e grazie) alla falla inserita da Galen Erso.

Il cast di Star Wars Andor 2: chi tornerà?

Il secondo capitolo della serie vedrà il ritorno di Diego Luna, di Genevieve O’ Reilly e di Duncan Pow, rispettivamente nei panni di Cassian, Mon Mothma e Melshi in Rogue One. Nei nuovi episodi, inoltre, si troveranno anche Ariel Kleiman, Janus Metz e Alonso Ruizpalacios.

Si attendono ulteriori aggiornamenti inerenti al cast.

Dove vedere Star Wars Andor 2 e quanti episodi avrà

Anche la seconda stagione della nota serie-tv sarà inserita nel catalogo di Disney+. La piattaforma streaming, inoltre, pare avere predisposto la seconda stagione per un totale di 12 episodi, proprio come nel caso del primo capitolo. Ogni episodio avrà una durata di circa 45 minuti.

Essendo un contenuto originale di Disney+, viene da sé che Star Wars Andor 2 sarà disponibile solo su tale piattaforma. Per accedere al sito, dunque, basterà sottoscrivere un abbonamento, al prezzo di 89,90 euro all’anno o di 8,99 euro al mese, a seconda delle vostre preferenze e disponibilità.

Se siete particolarmente fan del genere, sappiate che su Disney+ sono disponibili tutti i film di Star Wars, compreso Rogue One: impossibile resistergli.

Star Wars Andor (conosciuta più semplicemente come Andor) è la quarta serie televisiva live action ambientata nell’universo di Guerre Stellari. L’annuncio della creazione di tale progetto arriva nel novembre 2017 da parte del Bob Iger, CEO di The Walt Disney Company, il quale ha annunciato al forte volontà di realizzare una serie live-action proprio per Disney+.

Dato il successo della prima stagione, ora la storia continuerà e le aspettative sono già altissime.