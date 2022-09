Ha partecipato ad Amici 21 arrivando in finale, ha 22 anni e da poco ha avuto la possibilità di salire sul palco dell’Arena di Verona: Sissi, all’anagrafe Silvia Cesana, durante la celebrazione dei Tim Music Awards ha reso noto il suo nuovo brano Sottovoce.

Sissi e il nuovo brano Sottovoce: il testo della canzone

Dolce, anche quando mi fai male

e non so dove guardare

metto le mani in tasca

tra il tabacco e il niente

a volte lascio correre i pensieri

per restare un po’ da sola

è la testa che gioca con me

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Dolce anche quando il cuore tace

mi sentivo forte invece

tu mi leggi negli occhi incertezze

a volte vorrei ricominciare da capo

ma intorno è tutto uguale

non vedo ma ci sono strade

infinite possibilità

Ho visto il mare diventare d’inchiostro

il cielo che cade come gli astri

ma dopo mi dico che è tutto ok

però poi forse ho bisogno di te

Mi si spezza la voce

ma tu non senti niente

quando è buio perdo l’equilibrio

a volte a non riesco a dirti che

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me

Voglio il sole di notte

luce sulle paure

mentre questo mondo fa casino

sottovoce parla un po’ con me.

Sottovoce: il significato del nuovo singolo di Sissi

Il nuovo singolo di Sissi è stato reso noto dalla cantautrice in occasione dei Tim Music Awards presso la meravigliosa Arena di Verona. Sottovoce, lo dice il titolo stesso, potrebbe essere una nuova sfumatura dello stile della cantautrice di Merone, che intraprende così un nuovo percorso, subisce un’evoluzione, una maturazione. Cantato con leggerezza, quasi letteralmente sottovoce, Sottovoce sprigiona una forza intrinseca incredibile, dai tratti pop e ritmati.

Leggendo il testo della canzone percepiamo un’evoluzione, la sua, che passa dal sentire paura, a essere incerta del tempo e del mondo, a desiderare il sole anche quando è tutto buio, a illuminare anche le paure più forti, a parlare sottovoce in un mondo che sottovoce non riesce a stare mai.

Una parentesi più introspettiva, quasi inedita: “[…] a volte vorrei ricominciare da capo ma intorno è tutto uguale, non vedo ma ci sono strade, infinite possibilità […]”. Possibilità di crescere, possibilità di rinascere, di prendere coscienza di come sia il mondo, di affrontarlo confrontandosi con la sua parte più indifferente, quella che abbraccia la paura e che, a volte, può pesare come un macigno.

Sissi è pronta a rinascere e a volere vedere la luce, cantando sottovoce ma con rumore cominciando, passo dopo passo, a capire che in fondo “è tutto ok”.