Sostegno Finanziario per Innovazione e Sostenibilità nella Moda Lombarda: Opportunità e Vantaggi

Il settore della moda in Lombardia sta attraversando una fase di profonda trasformazione, caratterizzata dalla necessità di innovare e adottare pratiche più sostenibili. Per supportare questa evoluzione, la regione ha introdotto un bando che offre contributi a fondo perduto a gruppi di aziende intenti a sviluppare progetti improntati alla sostenibilità. Di seguito si illustrano le modalità di accesso e le opportunità offerte.

Chi può partecipare al bando

Il bando è rivolto a partenariati composti da un numero variabile tra 3 e 6 imprese, indipendentemente dalla loro dimensione, a condizione che almeno una di esse sia una piccola o media impresa (PMI).

È fondamentale che ogni azienda partecipante disponga o si impegni a istituire una sede operativa in Lombardia. Tuttavia, le imprese che si trovano in difficoltà economica o che non sono in regola con il DURC non possono usufruire di questa opportunità.

Tipologie di agevolazione

Le agevolazioni previste da questo bando si configurano come contributi a fondo perduto, con un’intensità variabile in base alla dimensione dell’impresa e alla tipologia di attività proposta.

Le piccole imprese possono beneficiare fino al 60% delle spese ammissibili, mentre le medie imprese possono arrivare a un massimo del 50%. Le grandi imprese, invece, hanno accesso a un supporto che non supera il 40%, con un limite fissato a 300.000 euro per progetto.

Spese ammissibili e requisiti

I progetti devono focalizzarsi sul settore della moda, con l’obiettivo di sviluppare modelli di produzione e servizi che siano efficienti e sostenibili.

Le spese ammissibili includono i costi per il personale, fino a un massimo di 1.720 ore annue per addetto, calcolato a un costo standard di 36,42 euro all’ora. Sono ammesse anche spese per strumentazione e attrezzature, oltre a consulenze e ricerche specifiche, sempre che siano pertinenti al progetto in corso.

Normative e limitazioni

Non sono accettate fatture inferiori a 1.000 euro, e ogni partner non può coprire più del 70% dei costi totali del progetto.

È fondamentale rispettare le normative stabilite dal Regolamento GBER per garantire che i contributi siano concessi in conformità alle leggi vigenti.

Contatti e supporto

Le aziende interessate a ricevere ulteriori informazioni possono contattare Davide Romano tramite email all’indirizzo [email protected] oppure l’Area Credito e Finanza all’indirizzo [email protected] o telefonicamente al numero 02.58370704. Questi servizi offrono assistenza nella valutazione delle esigenze di liquidità e nella preparazione di business plan, oltre a fornire supporto nella relazione con i finanziatori.