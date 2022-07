Sophie Codegoni, con una serie di Instagram Stories, ha raccontato di essere stata derubata in vacanza a Palma di Maiorca. L’ex tronista di Uomini e Donne si trovava nella località balneare con il fidanzato Alessandro Basciano.

Sophie Codegoni derubata in vacanza

Già rientrata in Italia, Sophie Codegoni ha raccontato ai fan di aver vissuto una brutta disavventura. Il fattaccio è andato in scena a Palma di Maiorca, dove si stava concedendo una vacanza lampo con il fidanzato Alessandro Basciano. Proprio perché il soggiorno era breve, l’ex tronista di Uomini e Donne ha portato con sé pochissime cose. La fortuna è stata proprio questa, visto che è stata derubata.

Il racconto di Sophie Codegoni

Sophie ha raccontato:

“Mi è successo questo, trattandosi di un solo giorno, ho portato un paio di tacchi per questa sera e un paio di scarpe da ginnastica per partire oggi e tornare domani. Ho perso le scarpe da ginnastica”.

La Codegoni non ha perso le scarpe da ginnastica, ma le sono state rubate. A interrompere il suo racconto e a spiegare meglio l’accaduto è stato Basciano.

Alessandro ha dichiarato:

“Non è che hai perso le scarpe da ginnastica. Le hai lasciate, giustamente nella tua testa, a bordo piscina insieme a una maglietta e poi non le hai più trovate“.

Sophie: la disavventura in vacanza è già dimenticata

Dopo essere stata derubata, Sophie ha ricevuto una specie di sorpresa da parte del fidanzato. Basciano le ha proposto di andare a cena in un ristorante elegante di Palma di Maiorca a piedi nudi. La disavventura vissuta in vacanza, considerando anche il valore del bottino, è stata presto dimenticata. Sophie e Alessandro sono rientrati a Milano e hanno velocemente accantonato il fattaccio. D’altronde, a breve partiranno per un altro viaggio, quindi non hanno tempo da perdere.