Sophie Codegoni è finita al centro di un’altra bufera. Alcuni fan si sono accorti che la fidanzata di Alessandro Basciano ruba foto da altri utenti fingendo che siano sue. Neanche a dirlo, piovono critiche e diverse prove della realtà dei fatti.

Sophie Codegoni ruba foto ad altri utenti

Un like vale più di ogni altra cosa: lo sanno bene gli influencer che, pur di piacere, arrivano a condividere anche video privati. Dopo Chiara Ferragni, finita nel mirino per un filmato con Leone, è la volta di Sophie Codegoni. La fidanzata di Alessandro Basciano ha postato alcuni scatti molto belli, che hanno riscosso diversi apprezzamenti. Alcuni seguaci, però, si sono accorti che le immagini non sono di sua proprietà, ma di altri utenti che hanno un account su Pinterest.

La domanda, a questo punto, sorge spontanea: Sophie ruba le foto?

Le accuse dei fan a Sophie Codegoni

“Sophie prende le foto per il feed di ig da Pinterest, ma perché nessuno ne parla? È scandaloso!“, scrive un utente su Twitter. In effetti, stando alle immagini, la realtà è chiara: la Codegoni ha utilizzato alcuni scatti che non sono di sua proprietà. In uno di questi, ad esempio, la futura Bonas di Avanti un altro mostra una bicicletta con un cestino contenente fiori e una bottiglia di champagne.

Su Pinterest c’è la stessa foto, ovviamente scattata da un altro utente, con dei colori leggermente diversi. Ergo: Sophie l’ha modificata un po’ e poi l’ha postata sul suo Instagram.

Sophie Codegoni non replica alle accuse

Oltre allo scatto della bici, la Codegoni ne ha utilizzato un altro che mostra un panorama mozzafiato. Anche in questa occasione, i fan hanno sottolineato che si tratta di una foto rubata da Pinterest. “Con tutti i viaggi che fa e i posti che vede non è in grado di scattare foto proprie bah“, scrive un altro utente su Twitter. Al momento, Sophie ha preferito non rispondere alle accuse.