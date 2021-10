Al Grande Fratello Vip, fuori dalla casa, l’attenzione è tutta per Sonia Bruganelli, che sfoggia sempre scarpe mozzafiato. La sua passione per la moda non si smentisce, soprattutto nella scelta della calzatura.

Sonia Bruganelli al Grande Fratello Vip

Sonia Bruganelli è una delle protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip.

Alfonso Signorini l’ha fortemente voluta nel reality nei panni di opinionista e ad oggi ricopre l’ambito ruolo al fianco della “rivale” Adriana Volpe. La moglie di Paolo Bonolis, si è scontrata ripetutamente con la Volpe. L’ultimo litigio ha come oggetto un’infausta cena della Bruganelli, a cui era presente anche Giancarlo Magalli, innominabile per Adriana.

Ma ad attirare l’attenzione non sono le scaramucce fra le due, bensì i look di Sonia, in particolare per un dettaglio che spicca su tutto il resto: le scarpe.

Sonia Bruganelli e le scarpe alla moda

Sonia non ha mai fatto mistero del suo interesse per il mondo del fashion, e ha voluto dare prova della sua passione anche in quest’esperienza a Canale 5. Ma come? Gli abiti che sfoggia sono firmati da stilisti emergenti, non da marchi noti, ma le sue scarpe sono extralussuose.

I modelli griffati erano già conosciuti, prima che dal pubblico di Mediaset, anche dai followers di Sonia, che non manca di mostrarle sul Instagram.

Le scarpe sono tutte firmate Casadei, hanno un vertiginoso tacco a spillo e riescono ad aggiungere un tocco di stile a ogni look.

La passione è tale che in casa della Bruganelli le calzature hanno un armadio tutto loro. Tuttavia sono tanto belle quanto scomode: durante le dirette Sonia ha dovuto togliersele nel corso della serata, per godersi in tutta comodità la puntata.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Sonia Bruganelli (@soniabrugi)

I prezzi delle scarpe griffate

Se i tacchi sono vertiginosi anche i prezzi non sono da meno. Nella prima puntata ha sfoggiato i classici décolleté neri con il tacco d’oro di Casadei, si chiamano Blade Penny e vengono venduti a 625 euro.

Per la seconda diretta dagli studi di Cinecittà ha optato per le Blade scintillanti in argento, per la cifra di 575 euro, mentre la settimana successiva ha preferito le City Light Blade, ovvero i décolleté sempre scintillanti ma in oro rosa: prezzo di vendita 575 euro.

Siamo ormai al quinto appuntamento col reality. Per questa volta ha osato con un paio di décolleté rosso fuoco, sempre di Casadei, ovviamente, il cui prezzo è di 575 euro. Insomma, Sonia sembra non avere alcuna intenzione di badare a spese quando si parla di scarpe e il risultato è super glamour.