Gli autori della sesta edizione del Grande Fratello Vip si sono già posti l’obiettivo di superare in lunghezza la precedente edizione vinta dall’influencer ora conduttore di Drag Race Italia Tommaso Zorzi, facendo diventare quella del 2022 l’edizione più lunga di sempre, o almeno per ora.

Tra le opinioniste che fiancheggiano il conduttore Alfonso Signorini (per la terza volta al timone del reality di Canale 5) troviamo Adriana Volpe e Sonia Bruganelli, che è stata sostituita (forse per dispetto o forse no) per un breve periodo da Laura Freddi.

Una volta finita anche questa edizione, sicuramente di Sonia Bruganelli ci ricorderemo gli interventi graffianti, le frecciatine con la collega a volte amica e a volte nemica Adriana Volpe, ma ci ricorderemo soprattutto dei look sfoggiati dalla moglie di Paolo Bonolis durante il programma.

Sonia Bruganelli: il look dalla cifra da capogiro sfoggiato al Gf

Parlando di look, per così dire preziosi appunto, Sonia Bruganelli non si è smentita neanche in occasione della puntata del 24 gennaio 2022, quando ha fatto il suo ingresso in studio con un blazer interamente leopardato, un modello vintage di Saint Laurent, disegnato da Hedi Slimane designer francese ed ex direttore creativo del brand. Il prezzo? Sempre se riusciate a trovarlo nelle piattaforme o nei negozi specializzati in second hand, si aggira attorno ai 15000 euro.

Come capo bottom invece ha indossato un paio di pantaloni plissettati di Issey Miyake che per via della texture e del materiale creavano sfumature tra il nero e il blu notte. Anche in questo caso non si tratta certamente di un capo economico, il prezzo infatti è di 350 euro.

L’eleganza è anche nei dettagli

Da donna di classe, Sonia Bruganelli non rinuncia ai dettagli e anche questi devono farsi ricordare! In questo caso completano il look un paio di décolleté di Casadei, ovvero il modello Blade Roxanne, caratterizzato da una forma molto affusolata e un cinturino all’altezza della caviglia del costo di 675 euro.

Ad attirare l’attenzione del pubblico anche il punto luce: il meraviglioso girocollo Love di Cartier in oro bianco e impreziosito da 450 diamanti che portano il valore dell’oggetto ad una cifra pari a 59mila euro. Sommando il prezzo di questi preziosissimi dettagli con quello degli altri capi che vanno a comporre l’outfit di Sonia Bruganelli, il totale si aggirerebbe attorno alla cifra di 61.525 euro.

Sonia Bruganelli, il lusso e le critiche sul web

Con il tempo abbiamo imparato a conoscere Sonia Bruganelli come una persona amante del bello e del lusso. Si è infatti spesso presentata in pubblico con outfit dalla cifra “stellare” per citare la nota soubrette Valeria Marini e non ha mai tentato di nascondere neanche i suoi viaggi su jet privati con mete riservate davvero a pochi come destinazione, puntualmente pubblicati sul proprio profilo Instagram che non manca mai di aggiornare.

Proprio su Instagram la Bruganelli è stata molte volte soggetta alle critiche degli utenti che popolano il web e con cui la moglie di Paolo Bonolis ha spesso battibeccato difendendo la propria posizione.