Dopo aver trascorso qualche giorno con l’amica del cuore Dayane Mello, Soleil Sorge è pronta per rivedere anche un’altra best friend. Stiamo parlando di Sophie Codegoni, conosciuta nella casa del Grande Fratello Vip 6.

Soleil Sorge rivede Sophie Codegoni

Fin dai tempi del GF Vip 6, Soleil Sorge non ha mai nascosto di essere profondamente legata a Dayane Mello. Non a caso, nelle ultime settimane le due hanno trascorso parecchio tempo insieme. Alla vacanza al mare hanno unito un po’ di lavoro e l’ex compagna di Stefano Sala ha accettato di posare con indosso i costumi da bagno disegnati da Soleil. Adesso, però, la Sorge è pronta per rivedere un’altra grande amica, ovvero Sophie Codegoni.

Dove si incontreranno? E’ stata la stessa influencer italo-americana a svelarlo ai fan.

Dove si incontreranno Soleil e Sophie?

“2 luglio 2022 Isola Beach“, ha scritto Soleil a didascalia di una Instagram Stories che ritrae Alessandro Basciano in consolle. La Sorge non ha aggiunto altri dettagli, ma non ci vuole un genio per capire che si incontrerà anche con Sophie, fidanzata di Basciano. Molto probabilmente, il ragazzo sarà ospite del locale Isola Beach, situato a Porto Cesareo, in Puglia.

Ovviamente, con lui ci sarà la Codegoni e, a quanto pare, anche la Sorge.

Soleil e Sophie: l’amicizia continua

Anche se al GF Vip hanno avuto un rapporto piuttosto altalenante, Soleil e Sophie sono oggi grandi amiche. Le due hanno avuto modo di confrontarsi lontano dalle telecamere e, molto probabilmente, hanno parlato di Fabrizio Corona, arrivando a chiarisi. L’ex re dei paparazzi, infatti, era molto legato alla Codegoni, ma dopo il GF Vip lei ha tagliato i ponti. Dinamiche poco chiare a parte, i fan sono contenti di rivedere Soleil e Sophie insieme, il resto non conta.