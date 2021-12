Soleil Sorge, la minaccia: “Se entra lui io esco”

Chiacchierando con Davide Silvestri nella casa del GF Vip Soleil Sorge ha scagliato una frecciatina contro un ex concorrente dell’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge e Davide Silvestri

Nella casa del GF Vip Davide Silvestri ha ammesso che gli sarebbe piaciuto vedere tra i nuovi concorrenti il suo amico Luca Vismara, a sua volta ex naufrago dell’Isola dei Famosi.

Soleil Sorge non ha affatto gradito quanto detto dal suo collega e ha scagliato una frecciatina contro Luca Vismara affermando: “Se entra lui esco io”. La replica da parte del diretto interessato non ha tardato ad arrivare e infatti sui social Luca Vismara ha scritto: “Poi sono io quello offensivo che sparla di lei. Io commento, certo, ma lei (una delle protagoniste, è da dire) è dentro a un reality sotto le telecamere che a me piace commentare mentre io sono tranquillo sul mio divano.” Luca Vismara, che con Soleil Sorge non ha mai avuto un ottimo rapporto, ha anche affermato: “Sto facendo i bagagli”.

Soleil Sorge contro Luca Vismara

Soleil Sorge e Luca Vismara se ne sono dette di tutti i colori anche durante la loro partecipazione all’Isola dei Famosi e in tanti sarebbero curiosi di vedere nuove liti tra i due in diretta tv. “Soleil vorrebbe fare la conduttrice e ha pensato di avermi asfaltato. Povera stupida. Così facendo ha solo dimostrato che conduttrice non sarà mai: non inviti un tuo ospite per INSULTARLO e trattarlo come l’ultimo dei p**la.

Pensavo di fare una cosa divertente, mi sono ritrovato dentro a una poracciata. MAI PIÙ e scusate per il brutto (e poraccio) spettacolo”, ha dichiarato in un’occasione Vismara a proposito dei comportamenti adottati da Soleil nei suoi confronti.

Soleil Sorge contro Alex Belli

Nelle ultime ore Soleil Sorge è stata scossa dall’addio di Alex Belli al programma. L’attore ha scelto di seguire sua moglie Delia Duran al di fuori del reality show ed è stato squalificato per aver avuto un contatto con lei durante l’ultima diretta del programma.