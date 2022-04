Soleil a Le Iene: il gesto di Belen fa discutere

Soleil Sorge è stata ospite de Le Iene il 13 aprile 2022 e un gesto della co-conduttrice Belen Rodriguez nei suoi confronti ha fatto discutere i fan.

Soleil Sorge a Le Iene

Dopo l’esperienza al GF Vip e la partecipazione a La Pupa e il Secchione in qualità di giudice, Soleil Sorge è stata ospite a Le Iene dove un gesto di Belen Rodriguez nei suoi confronti ha fatto discutere i fan.

Si dà il caso infatti che quando lei e Teo Mammucari hanno presentato la Sorge, hanno ripercorso la sua carriera e infine la showigrl argentina ha snocciolato alcuni dei famosi ex fidanzati della Sorge, come Luca Onestini e Marco Cartasegna. In tanti non hanno potuto fare a meno di notare che Belen ha omesso il nome di suo fratello, Jeremias, che è stato legato alla Sorge nel 2019.

Quando la questione è stata fatta notare da Teo Mammucari, Belen si è messa a ridere e Soleil ha glissato.

Molti credono non ci sia simpatia tra le due proprio per via di quanto successo tra Soleil e Jeremias. Sui social si sono avvicendati una valanga di commenti nei confronti di Belen: “Belen è l’ultima persona sulla faccia della Terra che può fare la lista a Soleil”, ha scritto qualcuno. “Si vede palesemente che Belen e Soleil non si possono vedere”, ha sottolineato qualcun altro.“Belen, ma ringrazia che tuo fratello è stato con Soleil”, ha aggiunto un altro utente.

Soleil Sorge e l’addio a Jeremias

Mentre Belen non ha commentato quanto accaduto tra suo fratello e Soleil Sorge, di recente sua sorella Cecilia Rodriguez ha ammesso di esser stata “contenta” che la storia tra i due fosse naufragata. Soleil replicherà alle parole della giovane modella?