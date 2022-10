Sofia Brixel farà parte della nuova edizione del Collegio 7. Dopo una promessa fatta alla sorella che ha perso anni fa la modella, influencer e attrice è riuscita ad entrare nel cast del programma su Rai 2. Cosa sappiamo su di lei?

Sofia Brixel: chi è?

Sofia Brixel ha sedici anni e arriva da Chiavari, un paese in provincia di Genova. Da grande le piacerebbe fare la modella ma comunque nel caso in cui il suo sogno non si dovesse realizzare, ha un piano B ovvero studiare per diventare psicologa. Frequenta il terzo anno di scienze umane. Ama ballare sui social e postare i suoi scatti. Su Instagram vanta più di 50k followers ed è molto seguita e conosciuta anche su Tik Tok.

Infatti si considera già un’attrice e un’influencer. Ha perso la sorella Giorgia quasi cinque anni fa con la quale ha guardato la prima edizione del Collegio sognando di entrarci prima o poi. Quest’anno farà parte del cast del Collegio 7. La perdita le ha condizionato molto la vita, il carattere e la scala dei valori.

Sofia Brixel parteciperà al Collegio 7

Sofia Brixel è una modella, un’attrice e un’influencer che parteciperà alla nuova edizione del Collegio 7. In realtà partecipa per la sorella che ha perso anni fa e con cui condivideva la passione per il programma. Le aveva fatto una promessa e l’ha mantenuta. La prima puntata andrà in onda il 28 ottobre 2022 mentre la seconda il 19 ottobre. Gli altri episodi invece si potranno vedere ogni martedì fino al 15 novembre 2022. In totale sono otto appuntamenti ma nel frattempo dal 27 settembre 2022 sarà possibile guardare i provini di tutti i ragazzi. Le ragazze sono nove e i loro nomi sono: Giada Scognamillo, Luna Tota, Giulia Wnekowicz, Priscilla Savodelli, Zelda Nobili, Marta Maria Erriquez, Sofia Brixel, Elisa Angius, Alessia Abruscia. I ragazzi invece sono 11. Tutti verranno controllati e seguiti dai sorveglianti e dai professori. Gli avvenimenti invece verranno raccontati dalla voce narrante che è cambiata. Chi sarà? Il narratore scelto per questa nuova edizione è Nino Frassica. Il periodo che è sttao scelto è il 1958, gli anni post Seconda Guerra Mondiale.