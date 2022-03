Gonne primaverili 2022: i trend del momento

Con la primavera appena giunta, cresce il desiderio di rinnovarsi e cambiare il proprio guardaroba optando per indumenti freschi e in linea con la stagione. In questo periodo, è tempo di indossare le gonne primaverili disponibili in tantissimi modelli anche in base alle ultime tendenze.

Ecco cosa propongono e i modelli migliori da indossare per risaltare le gambe e il fisico.

Gonne primaverili 2022

Durante la stagione invernale, le gonne sono state un indumento un po’ sacrificato dal momento che si indossavano sotto piumini, cappotti e cardigan, ma con la bella stagione appena incominciata, è tempo di spolverarle e indossarle mostrando le gambe e sfoggiando outfit alla moda e in linea con il periodo.

Le gonne primaverili sono un indumento che permettono di sfoggiare il fisico e le gambe.

Con questo capo i look sono freschi e leggeri, perfettamente in linea con la stagione primaverile. Sono tantissimi i modi per abbinarle a seconda del proprio gusto e dello stile. Ovviamente nella stagione floreale non possono mancare i fiori.

I fiori sono uno degli elementi che fanno parte delle gonne primaverili. I fiori su questo capo possono essere di varie dimensioni: grandi, piccoli, minimal o maxi oppure molto colorati. Sono riprodotti su tessuti freschi e impalpabili in modo da essere i veri protagonisti di qesta stagione primaverile appena cominciata.

Sono un capo femminile molto ricercato, glamour, fresco e alla moda. Sono comode da indossare, sbarazzine e adatte per qualsiasi occasione: dalle attività giornaliere per lo shopping o l’ufficio, ma anche per eventi più eleganti e formali. Si possono indossare con decolleté, scarpe con tacco o anche sandali.

Gonne primaverili 2022: modelli e trend

La primavera è giunta e le gonne sono le assolute protagoniste di questa stagione. Le gonne primaverili sono presenti in tantissimi modelli, colori e stampe, oltre che fantasie per indossarle in qualunque momento per far risaltare le gambe. Tra i modelli e le tendenze della primavera 2022, non possono mancare le gonne plissé, molto versatili e chic adatte per cerimonie e ufficio.

Si distinguono anche per i vari colori che spaziano dal rosso al verde al giallo sino ad arrivare a tonalità classiche come il nero, il bianco, ma anche in tessuti come il satin, molto lucido. Si possono abbinare sia a un tacco alto per un appuntamento elegante, ma anche alle sneakers per un look sportivo, ma anche ricercato e femminile al tempo stesso.

Un altro modello di grande tendenza delle gonne primaverili 2022 sono le minigonne a tinta unita presenti nelle collezioni nelle tonalità del rosa cipria, il verde, il rosso e il blu, ma non mancano anche modelli essenziali e semplici con arricciature e senza dettagli. Si trovano anche minigonne con le tasche laterali per aggiungere maggiore personalità al look.

Le tendenze propongono anche modelli di gonne primaverili satinate in tessuti lucidi con o senza spacchi laterali in tonalità beige, platino, rose gold, ma anche giallo, vede salvia e azzurro. La gonna midi che arriva fin sopra la caviglia è un altro dei must per la primavera nei colori neutri, quale bianco, beige, blu e anche nero da abbinare con sneakers bianche o slingback per un look elegante e seducente.

Gonne primaverili: dove ordinarle

Come si è visto, i modelli sono tantissimi ed è possibile ordinarle sul sito di Amazon con offerte e promozioni imperdibili. Se si clicca sulla foto si visualizzano le caratteristiche del prodotto. La classifica presenta i migliori modelli di gonne primaverili che sono molto apprezzate dai consumatori dell’e-commerce.

1)Van Der Rich gonna lunga

Una gonna in jeans lunga fino ai piedi dalla vita elastica in cotone. Un modello a tubo disponibile nei colori blu chiaro e scuro. Un modello che cade diritto, molto classico e plissettato. Da indossare con sneakers o scarpe da ginnastica per un look sportivo e femminile.

2)Allegra K donne primavera floreale

Una gonna con stampa floreale adatta per un pomeriggio alla moda e di shopping. Un modello foderato con elastico in vita e motivo floreale in perfetta linea con la stagione primaverile. Ha una vestibilità molto ampia. Arriva poco sopra il ginocchio con elastico in vita. Una gonna a trapezio molto leggera e fresca.

3)Geagodelia gonna donna elegante in pizzo

Una gonna in tulle e poliestere, molto morbida e liscia. Lunga, dalla vita elastica alta. Un modello floreale che arriva sino alla caviglia. Molto elegante. Un modello di gonna midi per un fascino senza eguali. Si abbina bene a canotta, maglietta e sandali. Disponibile nei colori bianco, marrone, nero, blu e rosa. In sconto con il 23%.

Insieme alle gonne primaverili, anche le migliori giacche da indossare per un perfetto outfit per questa stagione.