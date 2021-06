Chic, vibrante e vitaminico, lo smalto dell’estate è color pesca: ecco qualche idea di nail art e i prodotti più belli da acquistare.

Smalto estate color pesca

Ci sono quei colori, che sulle unghie non passano mai di moda e sono irrimediabilmente associati alle stagioni.

Per l’estate, la sfumatura che non può mancare nella nail art è il pesca. Non è un rosa, non è un arancione, ma una nuance perfetta da indossare ogni giorno. Dopo il trend delle unghie magnetiche, l’estate è a tutto colore.

Se si ha una carnagione calda, è bene usare un pesca con note di arancione evidenti. Al contrario, se la propria pelle è fredda, puntare su colorazioni più rosate è la scelta migliore.

Perfetto per esaltare la tintarella, lo smalto color pesca sta benissimo sia su mani che piedi.

E gli abbinamenti con i vari look sono davvero semplici.

Ecco quindi qualche idea di nail art super cool e gli smalti più belli da acquistare.

Smalto estate color pesca: idee di nail art

Sono molte le nail arts che si possono creare con lo smalto color pesca. Si passa da quelle più semplici e basic, a quelle più elaborate e appariscenti. La forma dell’unghia è indispensabile per il risultato finale, così come la tecnica di applicazione dello smalto.

Entrambe queste scelte sono estremamente soggettive e personali e fanno sì che le combinazioni siano davvero infinite.

Per chi ama la semplicità, la manicure perfetta è quella a tinta unita. Unghie color pesca su mani e piedi sono perfette sia per una vacanza al che per chi trascorre l’estate in città. Ideale per chi ama sempre essere in ordine.

Se l’intento invece è quello di osare, ma non troppo, allora la nail art ideale è quella a effetto ombré. In questo modo, le unghie avranno una deliziosa sfumatura che partendo da un tono molto chiaro, come il panna, arriverà alla sfumatura pesca. In questo caso, è bene rivolgersi a un professionista per ottenere un risultato perfetto.

Anche la double french manicure è un’ottima idea per mettere in risalto le unghie. Si tratta di una french manicure con doppia lunetta colorata da due nuances differenti. In questo cosa si è optato per la continuità cromatica e sono state scelte due sfumature color pesca. Nulla vieta però di giocare con i contrasti e affiancare al pesca, ad esempio, un bel verde smeraldo.

Infine, una nail art più elaborata e sicuramente più difficile da portare. Le unghie si alternano tra brillantini e applicazioni di piccoli gioielli per un impatto visivo extra strong. In questo caso, la tecnica migliore è quella di realizzare questa manicure su unghie in gel.

Smalto estate color pesca: quale comprare

Bene, dopo aver visto qualche idea di unghie color pesca, è giunto il momento di selezionare gli smalti migliori in questa tonalità.

Il Peach side baby Essie è il pesca per eccellenza. Perfetto per far risaltare l’abbronzatura, si sposa molto bene anche con le carnagioni più chiare.

Peach di Le mini macaron è una bellissima tonalità calda color pesca, con sfumature rosa e arancio. Si tratta di uno smalto semipermante 3-in-1, che combina topcoat, base e colore. Asciuga in soli 30 secondi la lampada LED.

Tonalità classica color pesca rosato, per Machu peech-u di Opi. Lo smalto dura sino a sette giorni e il risultato saranno delle unghie piene e colorate.

Colore pieno ed extra luminoso per il Coral Blush di Rimmel. Un pesca acceso, con note rosa evidenti, perfetto anche per le carnagioni più fredde.