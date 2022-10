Dal malva sino al grigio o color cioccolato, sono le tonalità di smalti per l'autunno da sfoggiare in questa stagione per brillare la sera.

Le mani sono il nostro biglietto da visita e con la stagione autunnale è importante curare e proteggere anche le unghie. Per poterlo fare, gli smalti per l’autunno sono adatti da sfoggiare in questa occasione. Cerchiamo di scoprire alcune delle migliori tendenze da sfoggiare e i colori più in voga.

Smalti per l’autunno

Scegliere gli smalti per l’autunno non è mai facile, perché in questa stagione, complice i primi freddi, è altrettanto importante proteggere le mani dalla secchezza e dalle screpolature. Oltre alle mani, è altrettanto importante curare le unghie e per l’autunno sono diversi i colori e le tonalità da indossare per brillare anche in questa stagione.

Scegliere lo smalto del giusto colore e tonalità dà un tocco di personalità e permette di cambiare il proprio look in qualsiasi momento e occasione.

Un accessorio che comunica molto della personalità di ciascuna donna mettendo in risalto le mani che sono il nostro biglietto da visita ogni volta che ci si presenta a qualcuno.

Gli smalti per l’autunno sono sicuramente accessori che si rifanno alla stagione, ma impreziositi da sfumature lucide, come finish opaco oppure trasparente, anche a seconda dei gusti di ogni donna. Si può scegliere anche in base a una serie di fattori, come il proprio look, umore oppure gusto personale, certi sicuramente di non sbagliare.

Si consiglia anche di sceglierlo in base alla propria carnagione. Se si ha la pelle chiara meglio puntare su tonalità chiare evitando di giocare con i contrasti che creano un pessimo effetto. Per quanto riguarda le tonalità autunnali, si tende a optare per il senape, il colore zucca, il marrone o anche il verde scuro oppure l’aranciato delle foglie.

Smalti per l’autunno: le ultime tendenze

Gli smalti per l’autunno si ispirano ai colori caldi che sono sicuramente tipici di questa stagione, proprio come affermano le tendenze in merito e le influencer che amano sfoggiare le loro unghie in questa occasione. I toni del nude e del bianco latte sono alcuni dei trend maggiormente in voga in questo periodo.

Per l’autunno, vi sono anche tonalità più originali per coloro che amano osare, quindi ecco che sono proposti colori come il malva, ma anche il color cioccolato, le tonalità metalliche, oppure quelle che si ispirano alle celebrità. Il verde è sicuramente uno dei più amati, declinato anche in tante colorazioni, come il color cachi o verde oliva.

Sono altrettanto stupendi gli smalti per l’autunno nelle varianti come il verde bosco o smeraldo soprattutto nella versione metallizzata. Il color malva è tornato alla ribalta in questo periodo proprio perché molto delicato e soft. Lo smalto color cioccolato è un’altra delle tendenze su cui puntare, anche perché molto elegante, oltre a essere adatto per vari look e si abbina molto bene per una cerimonia in autunno.

Il nude è sempre una certezza e si adatta molto bene al periodo autunnale perché semplice e non conosce stagionalità. Tra le varie tendenze, anche il bianco latte, molto raffinato e chic, perfetto magari per un matrimonio. Si punta anche a tendenze glam come l’argento o l’oro oppure il blu e il verde nella versione metallizzata.

Smalti per l’autunno: offerte Amazon

Sono diversi i colori e le tonalità di questo accessorio disponibili sul sito di Amazon a ottimi prezzi da non perdere. Cliccando sull’immagine si visualizzano le caratteristiche. La classifica presenta i 3 migliori smalti per l’autunno che sono tra i più apprezzati e consigliati dai consumatori con una descrizione di ciascun prodotto.

1)Vishine kit smalto semipermanente

Adatto sia per la stagione autunnale che invernale. Uno smalto in gel a lunga tenuta disponibile in vari colori come rosso ciliegia, rosso scuro, ma anche rosa, glitter, ecc. Un colore adatto per il periodo dell’autunno e indicato per qualsiasi occasione e momento.

2)Smalto semipermanente Maquita 39 pezzi

Un kit che comprende 39 pezzi di smalti semipermanenti insieme anche a un flacone di smalto lucido, primer e smalto opaco. Creano una manicure brillante e lucida, soddisfacendo le esigenze di ogni donna. Si trovano in tantissimi colori: rosso, verde, grigio, marrone per giocare con le tonalità e cambiare ogni volta.

3)Beetles smalto semipermanente per unghie in gel

Uno smalto in gel semipermanente in sei colori: caffè, malva, marrone neutro, beige, grigio e rosa. Sono adatti per una manicure professionale. Sono colori ben pigmentati dalla stesura ottima con una tenuta di circa due settimane.

Oltre agli smalti per l’autunno, anche la migliore lampada per unghie per asciugarle rapidamente.