Kim Kardashian, dopo la chiusura del brand di make-up KKW Beauty, ha creato una nuova linea di prodotti dedicati alla cura della pelle. Si chiama SKKN by Kim. Una linea che sicuramente avrà un successo incredibile.

Kim Kardashian torna nel settore del beauty

Kim Kardashian è famosa in tutto il mondo e il suo nome è decisamente una garanzia. La donna ha deciso di tornare nel settore del beauty, dopo la chiusura del brand di make-up KKW Beauty. Il 21 giugno è stato lanciato il brand SKKN by Kim, una linea di prodotti interamente dedicata alla cura della pelle. “Ho creato questa linea in modo che tutti possano sentirsi sicuri della propria pelle” ha dichiarato la modella e imprenditrice.

La Kardashan, meno di un anno fa, aveva annunciato in una delle sue storie Instagram, che il suo brand KKW Beauty, dedicato al make-up, era arrivato alla sua chiusura. “Grazie di cuore per averci seguiti in questo incredibile viaggio. Promettiamo che non rimarremo via a lungo” aveva dichiarato. Non è passato molto tempo, infatti, ed ecco che la Kardashian ha annunciato il suo ritorno, con la nascita del suo nuovo brand per la cura della pelle, SKKN by Kim, che sicuramente sarà un grande successo.

Il nuovo brand skin care di Kim Kardashian

SKKN by Kim è nata improvvisamente, da un grande sogno di Kim Kardashian. Voleva colmare il divario tra gli esperti dermatologi più rinomati del mondo e tutte le persone che sono spesso in cerca di prodotti per la cura della loro pelle che siano efficaci e ad alte prestazioni. “In tutti i miei sforzi commerciali, sono stata spinta dalla volontà di colmare le lacune nel mercato con prodotti realizzati da esperti, amati da tutti e che garantiscano alte prestazioni. Con questa stessa spinta e approccio ho creato un marchio per la cura della pelle” ha dichiarato in un comunicato stampa, sottolineando la sua collaborazione con esperti molto importanti. “Da una diagnosi di psoriasi è iniziato il mio percorso alla scoperta del mondo della skin care. Mi ha spinta a saperne di più sulla mia pelle e su come prendermene cura. La vorare con alcuni dei migliori dermatologi ed estetisti nel corso degli anni mi ha dato l’incredibile opportunità di imparare dalla loro esperienza, e ho sentito che dovevo condividere le mie conoscenze” ha aggiunto Kim Kardashian, annunciando il lancio del suo nuovo brand. La donna è partita da una sua esperienza personale, con lo scopo di coinvolgere tutti coloro che affrontano problemi del genere alla pelle.

SKKN by Kim, 9 prodotti del brand skin care

La linea SKKN by Kim comprenderà ben nove prodotti, in grado di unire la semplicità del loro utilizzo, con le scienze più innovative. Saranno disponibili un detergente, un tonico, un esfoliante, un siero di acido ialuronico, un siero di vitamina C, una crema idratante, una crema per gli occhi, un olio in gocce e un olio per la notte. I prezzi andranno dai 45 ai 95 dollari. Come lei stessa ha annunciato su Instagram la linea è stata lanciata il 21 giugno e sarà disponibile sul sito del brand.