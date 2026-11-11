L’articolo svela il disastro di Skims, i lussuosi calendari di bellezza e una proposta creativa per le famiglie, mostrando il cambiamento del mercato natalizio.

Negli ultimi anni il calendario dell’avvento è diventato una vera arma di marketing natalizio, capace di generare hype, vendite e, talvolta, scandali. Originariamente legato a dolci e preghiere, il formato oggi ospita prodotti di ogni genere, dai gadget tecnologici alle fragranze di alta gamma. Questa evoluzione ha favorito una corsa al lusso e, allo stesso tempo, ha lasciato spazio a iniziative più inclusive e creative.

Il fenomeno è stato messo sotto i riflettori quando una celebrità ha deciso di lanciare il proprio calendario. Il caso più eclatante è stato quello di Skims, il marchio di lingerie di Kim Kardashian, che ha visto la sua proposta da 148 dollari trasformarsi in un vero disastro di immagine.

Il flop di Skims: tra aspettative e realtà deludenti

Il calendario di Skims è stato promosso come il must-have della stagione festiva, ma la consegna delle 24 caselle ha rapidamente suscitato sdegno sui social. I video di unboxing su TikTok hanno mostrato micro-doni di scarsa qualità, spesso ridotti a elastici per capelli o piccoli gadget economici. Molti utenti hanno lamentato un “colpo di tradimento” economico, definendo il prodotto una “truffa natalizia”.

Di fronte alla valanga di commenti negativi, l’azienda ha ritirato il calendario dal sito ufficiale, etichettandolo come “esaurito” per preservare una parvenza di positività. Ha inoltre inviato una lettera di scuse ai creator e ai clienti, proponendo un rimborso completo o un voucher di pari valore. L’intera vicenda ha evidenziato come il divario tra il valore percepito e quello reale, soprattutto in un mercato sensibile al prezzo, possa rapidamente erodere la credibilità di un brand.

Il lusso prende forma: i calendari beauty più esclusivi del 2026

Parallelamente al caso Skims, il segmento del beauty luxury ha intensificato la sua offerta, trasformando il calendario in un oggetto da collezione. Dior, ad esempio, ha lanciato la Malle des Rêves, uno scrigno dal valore di 7.500 €, ispirato all’atelier parigino. Ogni cassetto è decorato con le iniziali di Monsieur Dior e contiene candele, fragranze da viaggio, orecchini e un Mitzah in seta. Dopo le festività, la cassa diventa un portagioie d’eccezione.

Guerlain ha proposto un calendario dal prezzo di 620 €, frutto della collaborazione con l’artista Kevin Germanier, famoso per l’upcycling. Il design è impreziosito da ricami e strass a forma di “G”, mentre all’interno si trovano fragranze iconiche, candele e prodotti skincare, rendendo l’intera opera un pezzo da esposizione. Altri brand come Augustinus Bader (615 €), Jo Malone (435 €), Byredo (715 €) e Penhaligon’s (480 €) hanno seguito l’esempio, puntando su confezioni ispirate a temi tradizionali (tartan scozzese, viaggi d’epoca, carrozze natalizie) e inserendo all’interno prodotti in formato travel, mini-size o full size.

Queste proposte dimostrano che, nel panorama attuale, il successo dei calendari dipende dalla capacità di fondere design artigianale con esclusività del prodotto. I consumatori più esigenti cercano non solo un regalo quotidiano, ma un’esperienza sensoriale che possa durare oltre il periodo natalizio, trasformando il contenitore in un elemento decorativo o funzionale per la casa.

Un’alternativa più calma: Il Grande Libro dell’Avvento di Mamma Felice

In risposta alla pressione commerciale, è nato un prodotto pensato per ridurre lo stress e valorizzare il tempo condiviso in famiglia. Il Grande Libro dell’Avvento, ideato da Barbara Damiano, è un volume di oltre 360 pagine che combina storie multiculturali, esercizi di gentilezza, laboratori creativi e spazi per il planning delle feste.

Ogni giorno propone una busta da ritagliare e assemblare, una breve narrazione e un’attività pratica, ma senza obblighi di completamento. La filosofia alla base è la lentezza consapevole: è possibile dedicare solo mezz’ora a una decorazione o semplicemente leggere la storia sotto le coperte prima di dormire. Il libro, disponibile su Amazon, elimina i costi di stampa casalinga (meno di 0,50 € per pagina) e offre una soluzione sostenibile e riutilizzabile per le famiglie che desiderano una magia natalizia senza il senso di colpa del consumismo eccessivo.

Il risultato è un’offerta che si posiziona tra il mondo del lusso e quello del consumo responsabile, dimostrando che il mercato dell’avvento può essere variegato: dal flop virale di Skims, passando per le collezioni esclusive dei grandi marchi di bellezza, fino a un progetto educativo che mira a ricostruire la tradizione del conto alla rovescia in maniera più intima e significativa.