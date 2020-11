La fiction italiana ha un nuovo volto, quello di Silvia Mazzieri. La giovane attrice infatti è molto conosciuta dal pubblico di questo format, che l’ha vista impegnata nei panni di Alba in Doc – Nelle tue mani, fiction ispirata ad una storia vera, e in Vivi e lascia vivere, con Elena Sofia Ricci, nei panni di Giada.

Ma chi è Silvia Mazzieri? Scopriamo di più sulla sua vita privata e sulla sua carriera.

Chi è Silvia Mazzieri

Silvia Mazzieri è nata a Pisa il 23 febbraio del 1993. Ha 27 anni, un fratello, ed ha conseguito gli studi come chimico industriale. Prima di intraprendere la carriera di attrice avrebbe voluto completare il proprio percorso studi frequentando la facoltà di Farmacia oppure quella di Lingue.

Ma a soli 17 anni ha debuttato nel mondo dello spettacolo iniziando con la partecipazione a Miss Italia, dove si è aggiudicata la fascia di Miss Cinema.

Fatto ironico, se si pensa che durante l’infanzia Silvia è stata una bambina molto timida, lato del carattere che la portava a detestare le recite scolastiche, che la facevano sentire troppo al centro dell’attenzione. Pare inoltre che Silvia Mazzieri sia una sportiva doc. È infatti stata velocista a livello agonistico.

Silvia Mazzieri: gli esordi e la carriera

La sua prima esperienza da attrice avviene nel 2014, quando veste i panni della protagonista nel cortometraggio L’amore ormai, ma la vera notorietà arriva grazie al piccolo schermo. Nello stesso anno infatti partecipa alla terza stagione della fiction Braccialetti Rossi, nel ruolo di Bella, mentre nel 2015 prende parte a Provaci ancora prof! nelle vesti di Ambra, accanto all’attrice e conduttrice Veronica Pivetti.

Quello delle fiction sembra essere il mondo ideale per Silvia, che nel 2017 interpreta Silvana Maffeis per Il paradiso delle signore e prende parte al cast de La strada di casa. Nella stagione 2019-2020 del palinsesto di Rai 1 la troviamo in due fiction molto seguite: Doc – Nelle tue mani, e Vivi e lascia vivere.

Vita privata e amore

Silvia Mazzieri è ben attenta a separare la sua vita professionale da quella privata. Della seconda infatti è molto gelosa e tende a mantenere il più stretto riserbo anche per quanto riguarda la sua vita amorosa.

Ciò che si sa a riguardo, infatti, è che la Mazzieri sarebbe fidanzata con un collega. Secondo alcune indiscrezioni potrebbe trattarsi di uno degli attori di Vivi e lascia vivere, ma nulla è stato confermato dai diretti interessati.

Curiosità sull’attrice

Nonostante la sua ormai nota timidezza, Silvia Mazzieri non rifiuta di provare nuove esperienze. In Vivi e lascia vivere infatti, Giada, ovvero il personaggio interpretato dalla giovane attrice pisana, lavora per un breve periodo come cubista in un night club. Certamente occasioni in cui è al centro dell’attenzione, mentre balla seminuda, ma quando le è stato chiesto di recitare in questo tipo di scene, la Mazzieri l’ha presa come una sfida e si è buttata nell’interpretazione.