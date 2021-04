Quali sieri provare per rendere più folte le sopracciglia: come applicarli e quali prodotti acquistare.

Sieri per sopracciglia

Definire la forma delle proprie sopracciglie spesso si rivela complesso. A partire da quale metodo usare per la depilazione delle sopracciglia. L’uso della cera o delle pinzette deve essere fatto in modo preciso, specialmente con il fai da te: spesso infatti accade che uno strappo poco definito possa lasciare dei buchi nell’arcata sopraccigliare.

La mancanza di peli in alcune parti della sopracciglia può essere dovuta non solo a una depilazione sbagliata, ma anche a fattori naturali.

I metodi per riempire le sopracciglia sono molteplici. Negli ultimi tempi vanno di moda il microblading e la dermopigmentazione, veri e propri tatuaggi che danno alle sopracciglia un aspetto più folto. Questi metodi sono però abbastanza dolorosi e richiedono anche un esborso notevole. La soluzione alternativa è utilizzare dei sieri appositamente studiati per rinfoltire le sopracciglia.

I sieri per sopracciglia sono basati soprattutto su una sostanza: la cheratina.

Quest’ultima è una proteina già contenuta nei capelli e nelle unghie e, applicata sulle sopracciglia, fa diventare i peli più forti evitandone la caduta spontanea e ne stimola la crescita. Spesso nei sieri è contenuta anche la proteina della soia, che stimola la crescita della peluria.

I prodotti da provare

I sieri per sopracciglia devono essere applicati quotidianamente per ottenere degli effetti in breve tempo. Spesso si tratta di prodotti che hanno un applicatore a scovolino: basterà quindi ‘pettinare’ le sopracciglia per applicarli al mattino e alla sera.

Alcuni dei sieri più efficaci sono: il Brow Conditioner di Orphica Brow con estratto di ginseng, RevitaBrow Advanced Eyebrow Conditioner di Revitalash con pantenolo che rende le sopracciglia più idratate e rafforzate, Lush Eyebrows di Pure Skin Food che è un olio biologico. Consigliata anche la maschera nutriente ciglia & sopracciglia di Face D che aiuta a rendere più folte le sopracciglia.

