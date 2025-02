Tonalità pastello: il must-have della stagione

L’estate 2025 si preannuncia come un’esplosione di colori pastello, che porteranno freschezza e leggerezza nei look di bellezza. Le passerelle e i social media stanno già anticipando questa tendenza, con tonalità delicate come il lilla, il verde menta e il rosa pesca che diventeranno protagoniste. Questi colori non solo evocano un senso di romanticismo, ma offrono anche la possibilità di esprimere la propria personalità in modo originale. Le palette di ombretti si arricchiranno di queste sfumature, permettendo di creare look freschi e vivaci, perfetti per ogni occasione estiva.

Pelle luminosa e skincare curata

Un altro elemento chiave per l’estate 2025 sarà la pelle luminosa e naturale. La skincare diventerà fondamentale, con prodotti idratanti e illuminanti che esaltano la bellezza autentica senza appesantire. I fondotinta saranno sempre più leggeri, quasi impalpabili, per garantire un effetto glow che sarà il vero trend della stagione. Gli illuminanti, accessori indispensabili, aiuteranno a ottenere quel finish radioso che tutte desideriamo. La cura della pelle sarà quindi al centro dell’attenzione, con un focus su routine semplici ma efficaci.

Make-up grafico: audacia e creatività

Accanto alla delicatezza dei colori pastello, ci sarà anche una forte spinta verso il make-up grafico. Linee nette, eyeliner colorati e forme geometriche diventeranno protagonisti, permettendo di esprimere la propria personalità in modo audace e innovativo. Questa tendenza invita a sperimentare con il trucco, creando look che catturano l’attenzione e raccontano una storia. Non avere paura di osare: il make-up grafico è perfetto per chi ama distinguersi e giocare con le forme e i colori.

Capelli e nail art: tendenze in contrasto

I capelli saranno divisi tra due grandi filoni di tendenza: l’effetto bagnato, elegante e sofisticato, e le texture naturali, come onde morbide e ricci definiti. I prodotti texturizzanti e i gel leggeri saranno essenziali per ottenere questi look. Anche per la nail art vedremo un mix di minimalismo ed estro, con manicure semplici e colori neutri da un lato, e decorazioni creative con applicazioni 3D dall’altro. Questa varietà permette di esprimere la propria creatività e di adattarsi a ogni occasione.

Fragranze fresche per l’estate

Infine, i profumi si adegueranno alla stagione con fragranze leggere a base di agrumi, note marine e tocchi floreali. Le acque profumate torneranno di moda, perfette per rinfrescarsi durante le giornate più calde. La scelta della fragranza giusta può completare il look estivo, aggiungendo un tocco di freschezza e vitalità.