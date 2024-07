La vita di Shannen Doherty è stata da grandi successi lavorativi, ma anche difficili eventi da affrontare, come un terribile cancro al seno. L’attrice inoltre ha sempre sfruttato la sua posizione sociale per dedicarsi a cause importanti a tutela degli animali e dell’ambiente. Scopriamo quindi la sua storia, dai primi anni al grande successo. L’attrice é venuta a mancare il 13 Luglio 2024 dopo una lunga battaglia contro il cancro al seno.

Chi è Shannen Doherty

Shannen Maria Doherty, nata a Memphis il 12 aprile 1971, era un’attrice statunitense. É cresciuta insieme al fratello Tom, al padre bancario John Thomas e l’imprenditrice Rose Shannen. Si é avvicinata al mondo del cinema celebrando il primo ruolo di successo nel 1982 con la parte di Jenny Wilder in “La casa nella prateria”.É apparsa nello stesso decennio in diverse fiction di successo tra cui “Magnum, P.I.”, “Airwolf” o “Jump Street”.

A conferirle successo sono stati anche ruoli per il grande schermo, come quelle in “Night Shift – Turno di notte” o “Brisby e il segreto di NIMH”. Prende parte poi a “Girls Just Want to Have Fun” a fianco di Sarah Jessica Parker e Winona Ryder in “Schegge di follia”. Deve la sua celebrità anche al produttore Aaron Spelling, conosciuto per film noti come “Charlie’s Angels”.

Carriera di Shannen Doherty

Il ruolo che l’ha resa nota a livello internazionale è stato sicuramente quello di Brenda Walsh nell’iconica serie televisiva “Beverly Hills 90210”. A questo segue quello di Prue Halliwell in “Streghe” a fianco di Holly Marie Combs, Alyssa Milano e Rose McGowan. Dopo tre stagioni l’attrice lascia la serie e nel frattempo prende parte a “Generazione X”, un film che la rilancia dopo l’insuccesso di “Sesso bendato”.

Nel corso degli anni 2000 prese parte a film come “Another Day”, “Jay & Silent Bob… Fermate Hollywood!” per poi esordire come presentatrice nel 2003 nel reality show “Scare Tactics”. Seguono ruoli in serie tv come “North Shore” e “Love, Inc.”, ma Doherty é tornata presto a condure reality come “Breaking Upwith Shannen Doherty – Un’amica come Shannen”. Nel 2010 partecipa lei stessa al programma televisivo “Dancing with the Stars” insieme al ballerino Mark Ballas.

Vita sentimentale di Shannen Doherty e la lunga battaglia contro il cancro

Il mondo del cinema non si era rivelato importante solo a livello lavorativo, ma le aveva concesso di conoscere Ashley Hamilton, attore con cui si é sposato nel 1993. Il matrimonio intimo e anche molto informale si conclude però solo sei mesi dopo la celebrazione.

L’attrice si é risposata quasi dieci anni dopo con Rick Salomon, interrompendo nuovamente la storia a meno di un anno dal matrimonio. Come si suol dire, “non c’è due senza tre”, così Shannen nel 2011 si é sposata con Kurt Iswarienko ripresa dalla WEtv.

All’età di 53 anni l’attrice di Beverly Hills 90120 ha perso la sua battaglia contro il cancro al seno, una battaglia durata per tanti anni della sua vita.