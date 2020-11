Nel mondo teen è impossibile non conoscerla. Con una vita dedita alla recitazione è riuscita ora ad ottenere i riflettori puntati su di sè. Shailene Woodley è passata da film drammatrici, a commedie romantiche fino ai thriller dimostrando quanto vale.

Chi è Shailene Woodley

Shailene Diann Woodley (Simi Valley, 15 novembre 1991) è un’attrice statunitense. Cresce in California con la madre Lori, consulente scolastica, il padre Lonnie, preside e il fratello minore Tanner. Fin dall’infanzia si inserisce nel mondo dello spettacolo e all’età di otto anni recita in “Senza papà” con un ruolo minore.

Advertisements

Si appassiona sempre di più al mondo della recitazione e prende parte a diverse serie televisive tra cui “The District”, “Crossing Jordan”, “Senza traccia” e “The O.C”.

“La vita segreta di una teenager americana”

Il grande successo arriva però nel 2008 con la serie televisiva “La vita segreta di una teenager americana” firmata ABC Family. Qui interpreta Amy Juergens, una giovane di 15 anni rimasta incinta dopo un rapporto occasionale.

Il padre del bambino, Ricky Underwood, dopo un’iniziale rifiuto decide di prendersi cura del bambino. La storia però è contornata da vicende amorose complicate, compagni di scuola particolari e una famiglia difficile.

La serie ottiene grande seguito per tutte e cinque le stagioni e dona visibilità all’attrice che nel giro di pochi anni inizia a ricevere le prime proposte importanti per il mondo del cinema.

Il successo sul grande schermo

Nel 2011 ottiene il primo grande ruolo a fianco di George Clooney nel film “Paradiso amaro” con cui riceve una nomination ai Golden Globe come miglior attrice non protagonista. Negli anni successivi diventa molto richiesta e per diversi anni la sua carriera va a gonfie vele.

Insieme a Miles Teller è protagonista della commedia romantica “The Spectacular Now” e della saga “Divergent” in cui interpreta il ruolo centrale di Tris. La sua presenza si riconferma anche per i sequel “Insurgent” e “Allegiant” di grandissimo successo. Nel 2014 poi prende parte alla trasposizione cinematografica del romanzo di John Green “Colpa delle stelle” con cui viene candidata al premio BAFTA come miglior stella emergente.

Prende inoltre parte al thriller “Snowden” di Oliver Stone e alla serie TV “Big Little Lies” a fianco delle attrici Reese Witherspoon e Nicole Kidman candidata ai Golden Globe come miglior serie drammatica.