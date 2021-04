Per molte persone, ancora oggi, parlare di sex toys può essere un tabù: niente di più sbagliato, è importante raccontare il piacere femminile, i vantaggi e i benefici che il loro utilizzo può avere sul singolo e anche nella coppia.

Sex toys: benefici e vantaggi

I sex toys in commercio sono moltissimi, variano per forma, dimensione e funzionalità, ma l’intento è sempre solo uno: provocare piacere con il loro utilizzo. Alcuni hanno forme talmente bizzarre che sembrano bellissimi complementi d’arredo e possono essere esposti in casa senza incappare in domande indiscrete. Soprattutto negli ultimi anni, la moda vuole sex toys con delicati colori pastello, da posizionare sulle mensole e sugli scaffali.

Il primo vantaggio dei sex toys, e sicuramente il più importante, è quello di vivere liberamente il piacere femminile, uscendo da mentalità che lo vedono come un argomento tabù.

Fortunatamente, su Instagram, sempre più donne negli ultimi tempi, parlano liberamente di sesso, piacere e sex toys.

Sono estremamente versatili e permettono di scoprire nuove fantasie e piaceri sessuali. Chi non è mai riuscito a sperimentare un orgasmo con il partner, può trovare nei sex toys un modo per raggiungerlo. L’orgasmo, si sa, è un toccasana per l’organismo e proprio per questo, la masturbazione con ausilio di gadget fa bene sia al corpo che alla mente.

Quale sex toy scegliere

Come detto, la varietà dei sex toys in commercio è davvero infinita. Si passa dai classici dildi, che ricreano la forma di un fallo ai vibratori e infine alla stimolazione clitoridea.

C’è da dirlo, negli ultimi anni, il focus delle aziende produttrici si è spostata dalla stimolazione interna a quella esterna. Proprio per questo, la vibrazione ha smesso di essere l’unico modo per provocare piacere.

Tra i gadget più richiesti, ci sono sicuramente i succhia-clitoride, che funzionano senza sfregamento, ma formando dei delicati movimenti d’aria oscillatori che stimolano anche le parti più nascoste del clitoride.

Non si possono non citare i rabbit o butterfly, realizzati per stimolare contemporaneamente il clitoride e la vagina, provocando in questo modo un piacere più intenso.

In base al piacere che si vuole provare, quindi, basterà scegliere il gadget adatto e portarlo anche in borsa, sì, perché le aziende hanno creato anche i sex toys tascabili, da poter avere sempre con sé.

In coppia

Non solo per il piacere singolo, ma i sex toys possono avere benefici anche sul rapporto di coppia, nell’aumentare non solo il piacere, ma anche l’intesa tra i due partner e il desiderio sessuale. Chi pensa che siano ad uso esclusivo dei single, si sbaglia di grosso.

Il sex toys non va a sostituire il piacere provocato dal partner, al contrario, lo va a intensificare, permettendo anche di scoprire insieme nuove zone erogene. Si tratta quindi di un oggetto da tenere nel comodino.

Con la pandemia, hanno avuto anche un grande successo i sex toys con comandi a distanza. Come funzionano? Generalmente installando un app apposita sul cellulare, il partner sarà in grado di controllare e comandare il sex toys. Una nuova frontiera per riscoprire il piacere, anche a distanza, tra due persone che per vari motivi non possono essere insieme.