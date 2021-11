Seguono le tendenze, o addirittura le dettano e in alcuni casi rispecchiano fedelmente la moda dell’epoca in cui le storie sono ambientate. Sicuramente, tra brand tanto conosciuti quanto inarrivabili, ci fanno sognare! Stiamo parlando degli outfit nelle serie tv.

Da Sex And The City a Gossip Girl, da Emily in Paris a Pretty Little Liars, scopriamo quali sono quelle che hanno sfoggiato i look più iconici.

Gli outfit migliori sfoggiati nelle serie tv più amate

Quando una serie tv ha successo, parte del merito va data anche ai costumi e alla loro capacità di farci immergere al meglio all’interno del contesto in cui è ambientata la storia. Quante volte infatti, ci siamo lasciate prendere così tanto da cercare di imitare addirittura i look proposti? Ecco quindi quali sono alcune delle serie tv più celebri che hanno influenzato le tendenze.

Sex And The City

Una delle prime serie tv a farci sognare anche grazie agli outfit indossati dalle protagoniste è, senza dubbio, Sex And The City. Ve le ricordate, per esempio, le pumps di Manolo Blahnik di quell’iconico color Hangisi con cui Mr. Big ha chiesto a Carrie di sposarlo? I look sfoggiati inoltre, erano anche molto utili per inquadrare le diverse personalità delle protagoniste. Se infatti Carrie era la più stilosa, Samantha era sicuramente quella più provocante.

Charlotte invece vestiva chic, mentre Miranda aveva look più classici.

In un’intervista l’attrice Sarah Jessica Parker ha confidato di conservare ancora tutti gli outfit indossati da Carrie, indubbiamente considerata icona di stile di fine anni ’90.

Gossip Girl

Lo stesso successo che Sex And The City ebbe tra il pubblico di fine anni ’90, lo ebbe Gossip Girl agli inizi degli anni 2000. Non è un caso infatti, se entrambe le serie tv sono state riproposte ambientate ai giorni nostri. Il teen drama ambientato nell’Upper East Side che raccontava le vicende delle regine di stile Serena van Der Woodsen e Blair Waldorf ha fatto scuola in fatto di moda. Sono stati tantissimi infatti i brand che hanno trovato spazio nella serie, due su tutti Vera Wong e Tiffany.

Anche in questo caso poi, i diversi outfit proposti rispecchiavano molto i caratteri delle protagoniste. Serena, interpetata da Blake Lively, per esempio, era una party girl e il suo stile era davvero all’ultimo grido, Blair invece, interpretata da Leighton Meester, più posata rispetto all’amica/nemica, indossava look dall’aspetto più bon ton.

Pretty Little Liars

Mentre Gossip Girl si avviava verso le ultime stagioni, Pretty Little Liars iniziava a conquistare l’attenzione dei telespettatori. Non solo per la sua trama misteriosa ed intricata, ma anche per gli outfit delle protagoniste, una su tutte Aria Montgomery che sfoggiava prevalentemente un look dark chic studiato nel minimo dettaglio. Ma anche le altre “Liars” avevano stili unici, come Hanna, sempre attenta alle tendenze, Emily che tra tutte era la più sportiva o ancora Spencer, che invece prediligeva look più hipster. Alison invece, l’amica attorno a cui gira la serie, aveva il classico look da cheerleader del liceo.

Emily in Paris

Ultima ma solo in ordine di tempo è Emily in Paris, la serie tv disponibile su Netflix che arriverà con la seconda stagione a partire dal 22 dicembre 2021. Le vicende raccontate negli episodi ruotano tutte attorno ad Emily Cooper, una ventenne americana che inseguendo un’importante opportunità di lavoro si trasferisce a Parigi a cui presta il volto la bellissima Lily Collins. E se il cognome vi suona famigliare, è perché si tratta della figlia del celebre musicista Phil Collins.

Emily in Paris è un tripudio di stili, colori e firme, come quelle di Kenzo e Vivienne Westwood. Look forse un po’ troppo caratterizzati dai cliché più classici che riguardano la capitale francese, ma che riescono comunque a conquistare l’occhio delle telespettatrici più modaiole, che provano a replicarne gli outfit.